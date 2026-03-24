الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

طاقة النواب توافق على 5 مشروعات قوانين للتنقيب عن البترول والغاز

خلال اجتماع لجنة الطاقة بمجلس النواب
ماجدة بدوى

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، الذي ترأسته النائبة رشا رمضان، علي خمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بشأن الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع عدد من الشركات العالمية والمصرية للبحث عن البترول والغاز وتنميتهما واستغلالهما في عدة مناطق داخل جمهورية مصر العربية.

واوصت اللجنة، بضرورة إفادتها بالعوائد الاستثمارية لمشروعات البحث عن البترول والغاز الطبيعي، في ضوء مطالبه النائب خالد عبد المولي وكيل اللجنة، والنائب صابر عبد القوي.

وتتضمن مشروعات القوانين مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول في التعاقد بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة سي آي إس جاز إس إيه، وشركة أتن بتروليوم ليمتد، وشركة تييرا بتروليوم إل تي دي، وذلك للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب خير بالصحراء الشرقية.

كما وافقت مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول في التعاقد بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وشركة وينترشال ديا نيل جي إم بي إتش، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 152 لسنة 2004 والمعدلة بالقانون رقم 10 لسنة 2015، وذلك للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة دسوق بدلتا النيل.

ووافقت اللجنة أيضا علي مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول في التعاقد بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة كايرون زعفرانة بتروليوم كومباني إل تي دي، وشركة أوشينير زعفرانة إل تي دي، وشركة صحاري للزيت والغاز، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 168 لسنة 2018، وذلك للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شمال الزعفرانة بخليج السويس.

كما وافقت  مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقتي رأس بدران وخليج الزيت بخليج السويس، فضلا عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول في التعاقد بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة كايرون أويل أند جاز ليمتد وشركة كابريكورن إيجيبت ليمتد، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة بدر الدين المندمجة بالصحراء الغربية.

