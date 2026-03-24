مركز الخدمات الطارئة ومشروع رعايات مصر يقدم الخدمة لـ 1000 حالة حرجة بالشرقية

أكد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن مركز الخدمات الطارئة والنداء الآلى ١٣٧ بإدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بمديرية الشئون الصحية بالشرقية والمشروع القومي للرعايات والحضانات "رعايات مصر" بمحافظة الشرقية، والذي يعمل على مدار الساعة، قدم الخدمة لعدد ١٠٦٢ مريض بالمحافظة والمحافظات المجاورة، وذلك خلال عطلة عيد الفطر المبارك.

أضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان وخطة وزارة الصحة والسكان بتنفيذ مشروع رعايات مصر والذي يربط جميع مستشفيات المحافظة سواء الحكومية بقطاع الصحة "العامة والمركزية والنوعية" والمستشفيات الجامعية والتعليمية وأمانة المراكز الطبية المتخصصة والتأمين الصحي والصحة النفسية، أو غير الحكومية الخاصة بمحافظة الشرقية، مع قطاع الطب العلاجي والإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة والسكان.

وأوضح الدكتور أحمد البيلي أن مركز الخدمات الطارئة والنداء الآلى ١٣٧ يقدم خدمات تحويل حالات الرعايات المركزة، والحضانات، وحالات الحروق، والغسيل الكلوي الطارئة، هذا بخلاف حالات الحوادث، وتوفير أكياس الدم ومشتقاته، وتحويل الحالات المرضية لعمل العروض، والتنسيق الكامل بين كافة مستشفيات المحافظة، مضيفاً بأن المركز يعمل على مدار الـ٢٤ ساعة، ويتم التنسيق من خلال البرنامج الالكتروني لوزارة الصحة والخاص بتحويل الحالات.

وأشار محمود عبدالفتاح مدير الإعلام بالمديرية، إلى أنه تم خلال هذا عطلة عيد الفطر المبارك تسكين ٧٥٨ حالة تحتاج إلى رعاية مركزة للأمراض الباطنية والمخ والأعصاب، وتسكين ٦٧ حالة بالعناية المركزة للقلب، وتسكين ١٦٧ طفل بالحضانات، وتسكين ٥٣ طفل يحتاج إلى رعاية مركزة للأطفال، وتسكين ٤ حالات بعناية الحروق، هذا بالإضافة إلى استقبال ٢٠٥٠٨ بأقسام الاستقبال والطوارئ بمستشفيات الصحة بالمحافظة، وإجراء ١٣ حالة قسطرة قلبية طارئة، ومرور فريق الرعاية الحرجة والعاجلة على عدد ١٥ مستشفى بالمحافظة.

وقدم وكيل وزارة الصحة بالشرقية الشكر لوكيل المديرية، وللدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي، والدكتور نصر شعبان مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، والدكتور وائل حلمي نائب مدير الإدارة، والدكتور محمد عبدالعزيز مدير مركز الخدمات الطارئة ومسئول الحضانات وعنايات الأطفال، والدكتور محمود نافع مسئول أقسام العنايات المركزة، ولجميع فريق العمل بالمركز على سرعة الاستجابة، وقصر الفترة الزمنية في التعامل مع الحالات وتحويلها وفقاً للتشخيص الطبي للحالة والإمكانات المتاحة بمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية.