تعليق الدراسة بجامعة الزقازيق حضوريًا واستمرارها أونلاين غداً وبعد غد

أعلن الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، تعليق الدراسة حضورياً بكليات الجامعة، مع استمرار العملية التعليمية بنظام التعليم الإلكتروني (أونلاين)، وذلك يومي الأربعاء والخميس الموافقين 25 و26 مارس الجاري، حرصًا من إدارة الجامعة على سلامة أبنائها الطلاب نظرًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن توقعات عدم استقرار الأحوال الجوية خلال اليومين المقبلين.

وأوضح رئيس جامعة الزقازيق، أن القرار لا يشمل الأطقم الطبية، وأفراد الأمن الجامعي، والعاملين بإدارات الصحة والسلامة المهنية، والنوبتجيات، وكذلك من تقتضي طبيعة عملهم التواجد وذلك بما يضمن انتظام العمل داخل المستشفيات الجامعية والوحدات الحيوية.