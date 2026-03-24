تعرف على نتائج الجولة الأولى من ربع نهائي دوري السوبر لسيدات السلة

أقيمت اليوم الثلاثاء، منافسات الجولة الأولى للدور ربع النهائي لبطولة دوري السوبر للسيدات لكرة السلة موسم 2025-2026 والتي شهدت إثارة كبيرة حتى اللحظات الأخيرة.

وحقق الأهلي الفوز على نظيره البنك الأهلي بنتيجة 78-49 فيما فاز سبورتنج على نظيره مصر للتأمين بنتيجة 76-48 وانتصر الجزيرة على سموحة بنتيجة 61-53 واخيرا فاز الصيد على هليوبوليس بنتيجة 62-60.

وتُقام منافسات ربع النهائي بنظام Best Of 3، حيث يتأهل الفريق الفائز في مباراتين إلى الدور نصف النهائي.

ومن المنتظر أن تلعب المباراة الثانية يوم السبت 28 من الشهر ذاته، على أن تُلعب المباراة الثالثة الفاصلة في حال التعادل يوم الثلاثاء 31 من الشهر الجاري.

وتُذاع مباريات دوري السوبر لسيدات السلة مباشرةً عبر قناة اتحاد السلة على يوتيوب