وكيل تشريعية النواب يثمن قرار الحكومة بتمديد الإعفاء الجمركي للهواتف المحمولة للمصريين بالخارج

استجابة لطلبات الإحاطة العاجلة التي تقدم بها عدد من أعضاء مجلس النواب، ومن بينهم المستشار طاهر الخولي، وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان، بشأن قرار مصلحة الجمارك الخاص بإنهاء فترة الإعفاء الجمركي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة مع القادمين من الخارج، أعلنت الحكومة اليوم عن مد فترة الإعفاء للمصريين المقيمين بالخارج من 90 إلى 120 يومًا، بدءًا من 1 أبريل.

وأشاد النائب طاهر الخولي بهذا القرار، مؤكدًا أنه يعكس حرص الحكومة على تيسير الخدمات للمصريين المقيمين بالخارج، ويأتي استجابة لمتطلباتهم في ظل الظروف الحالية، بما يضمن راحتهم ويجنبهم أي أعباء إضافية غير ضرورية، مشددًا على أهمية دعمهم باعتبارهم جزءًا أساسيًا من المجتمع المصري والمساهمين في تعزيز الاقتصاد الوطني.

جاء الإعلان خلال لقاء جمع وزير الخارجية مع وزير الاتصالات، حيث تم بحث تعزيز التعاون في التحول الرقمي وتطوير الخدمات القنصلية عبر منصة مصر الرقمية، والتوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية للمصريين بالخارج، إلى جانب دعم البنية التحتية الرقمية وبناء القدرات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.