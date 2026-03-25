رئيس جامعة بنها يتفقد المنشآت الجامعية وإزالة آثار مياه الأمطار.. صور

تفقد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها يرافقه فريق وحدة السلامة والصحة المهنية ، المنشآت الجامعية وإزالة آثار مياه الأمطار بعد موجة الطقس السيئ التى شهدتها المحافظة.



وقال " الجيزاوي" ان فرق إدارة الازمات نجح بالتنسيق مع الامن الإدارى فى رفع مياه الأمطار من اعلى أسطح المنشات الجامعية والاطمئنان على سلامة جميع التوصيلات الكهربائية.

وكان الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها قد قرر تعليق الدراسة اليوم الأربعاء وغدا الخميس حضوريًا بكليات الجامعة المختلفة واستمرارها بنظام التعليم الأونلاين بسبب سوء الأحوال الجوية.

واشار رئيس الجامعة إلى أن القرار جاء بناء على توقعات بعدم استقرار الأحوال الجوية، وفقًا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، مشيرا الى انه يُستثنى من ذلك الأطقم الطبية، وأفراد الأمن الجامعي، والمدن الجامعية ، والعاملون بإدارات الصحة والسلامة المهنية، والنوبتجيات، وكذلك من تقتضي طبيعة عملهم التواجد، بما يضمن حسن إدارة الموقف داخل الجامعة والكليات.

وأضاف " الجيزاوي " أن الأمن الجامعي سيعمل على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان أمان الحرم الجامعي خلال فترة تعليق الدراسة .. حفظ الله بلادنا وجميع منسوبي جامعة بنها والشعب المصري العظيم من كل سوء.