رئيس جامعة بنها: انتظام أون لاين بعد تعليقها بسبب سوء الأحوال الجوية

أكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها انتظام الدراسة بنظام الأونلاين بعد تعليقها حضوريًا اليوم وغدا بسبب سوء الأحوال الجوية المتوقعة وفقا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية.



وقال " الجيزاوي" أن الكليات قامت بتفعيل المحاضرات للطلاب بنظام التعليم الإلكتروني (أون لاين)، وفقًا للجداول الدراسية المعتمدة، وذلك في إطار حرص الجامعة على استمرارية العملية التعليمية وتقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائها الطلاب.

وكان الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها قد قرر تعليق الدراسة اليوم الأربعاء وغدا الخميس حضوريًا بكليات الجامعة المختلفة واستمرارها بنظام التعليم الأونلاين بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال رئيس الجامعة أن القرار جاء بناء على توقعات بعدم استقرار الأحوال الجوية، وفقًا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، مشيرا الى انه يُستثنى من ذلك الأطقم الطبية، وأفراد الأمن الجامعي، والمدن الجامعية ، والعاملون بإدارات الصحة والسلامة المهنية، والنوبتجيات، وكذلك من تقتضي طبيعة عملهم التواجد، بما يضمن حسن إدارة الموقف داخل الجامعة والكليات.

وأضاف " الجيزاوي " أن الأمن الجامعي سيعمل على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان أمان الحرم الجامعي خلال فترة تعليق الدراسة .. حفظ الله بلادنا وجميع منسوبي جامعة بنها والشعب المصري العظيم من كل سوء.