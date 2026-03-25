برلمانية المصري الديمقراطي تطالب بحضور رئيس الوزراء أمام النواب

أكد النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن الهيئة تقدمت بطلب رسمي لحضور رئيس مجلس الوزراء إلى البرلمان، مشددًا على أن لقاءه برؤساء اللجان النوعية لا يتضمن أي تمثيل حقيقي للمعارضة.

وأوضح الإمام، لـ صدى البلد، أن الحزب طالب بأن يحضر رئيس الحكومة إلى مجلس النواب ويلتقي بالمعارضة بشكل مباشر، سواء داخل اللجنة العامة أو خلال الجلسة العامة، بما يعزز مناخ الحوار ويضمن مشاركة جميع الأطراف في مناقشة القضايا المهمة.

وأشار إلى أن الهيئة البرلمانية طالبت أيضًا بإذاعة جلسات البرلمان، ولو في صورة مقتطفات، لزيادة الشفافية وإطلاع الرأي العام على مجريات العمل التشريعي، لافتًا إلى أن رئيس المجلس رد على هذا الطلب مؤكدًا أنه سيتم تنفيذ ذلك قريبًا.

وفي سياق متصل، شدد محمود سامي الإمام على أهمية تفعيل نظام التصويت الإلكتروني داخل المجلس، مؤكدًا أنه سيسهم في إلزام النواب بحضور الجلسات، ويرفع من كفاءة وشفافية عملية التصويت.