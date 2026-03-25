طه جبريل

محافظات

في الشارع لخدمتكم.. محافظ كفر الشيخ يتفقد جهود كسح مياه الأمطار| صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

تفقد المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، أعمال كسح وتصريف مياه الأمطار بعدد من شوارع المحافظة، مشيداً بجهود رجال النظافة، في إطار خطة المحافظة والمتابعة الميدانية المكثفة للتعامل الفوري مع موجة الطقس غير المستقر.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

أكد محافظ كفرالشيخ خلال جولته استمرار أعمال سحب المياه أولًا بأول من خلال صفايات الأمطار ومعدات وسيارات التدخل السريع، مع تكثيف أعمال المتابعة الميدانية لضمان عدم تراكم المياه، بما يحقق السيولة المرورية ويسهّل حركة المواطنين، بالتوازي مع مراجعة كفاءة كشافات الإنارة وفحص العوازل الكهربائية للحفاظ على السلامة العامة.

وفي سياق متصل، أعلن محافظ كفر الشيخ، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مراكز ومدن المحافظة، استعدادًا لمجابهة تداعيات التغيرات المناخية المتوقعة خلال اليوم وغد في ضوء تقارير هيئة الأرصاد الجوية التي تشير إلى تعرض البلاد لرياح شديدة وأتربة وأمطار متفاوتة الشدة.

وجّه محافظ كفرالشيخ بربط غرف العمليات الفرعية على مدار الساعة بغرفة العمليات الرئيسية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، مع المتابعة اللحظية للأحوال الجوية، والتنسيق الكامل بين الوحدات المحلية وشركات المرافق، لضمان سرعة الاستجابة لأي بلاغات أو طوارئ، إلى جانب إعداد تقارير دورية لرصد الموقف العام.

كما شدد محافظ كفر الشيخ على استمرار مراجعة جاهزية معدات الطوارئ من لوادر وسيارات كسح وماكينات شفط ومولدات كهرباء، والتأكد من توافر مستلزمات التشغيل، والانتهاء من تطهير صفايات الأمطار وبيارات الصرف، فضلًا عن تأمين أعمدة الإنارة واللافتات الإعلانية، ووقف أي أعمال مكشوفة قد تمثل خطورة خلال التقلبات الجوية.

أكد محافظ كفر الشيخ، تكثيف المرور الميداني على الطرق السريعة والمناطق المنخفضة، والاستعداد للتعامل الفوري مع أي معوقات مثل سقوط الأشجار أو اللوحات الإعلانية أو تراكم الرمال، خاصة على الطريق الدولي الساحلي، مع سرعة الإبلاغ عن أي طارئ دون تأخير.

أشار محافظ كفر الشيخ، إلى التنسيق الكامل مع شركات المرافق لاستمرار رفع درجة الجاهزية ومراجعة شبكات الكهرباء وتأمينها، والتأكد من جاهزية محطات مياه الشرب والصرف الصحي وتشغيلها بكامل طاقتها، إلى جانب مراجعة شبكات الغاز والدفع بفرق طوارئ للتدخل السريع.

اختتم محافظ كفر الشيخ، تصريحاته بدعوة المواطنين إلى توخي الحذر خلال فترة سوء الأحوال الجوية، وتجنب الاقتراب من أعمدة الكهرباء أو الوقوف أسفل الأشجار واللوحات المعدنية، وتقليل الحركة أثناء العواصف، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات، والتواجد الميداني وسط المواطنين فى الشارع.

