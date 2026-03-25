نائب: كلمة الرئيس السيسي في احتفالية المرأة المصرية تعكس جهود الدولة لتمكينها

قال النائب عماد الغنيمي عضو مجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته خلال احتفالية المرأة المصرية تعكس تقدير القيادة السياسية العميقة لدور المرأة المصرية وما حققته من إنجازات في مختلف المجالات، مؤكداً أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في عملية التنمية.

وأضاف الغنيمي، أن المرأة المصرية أصبحت شريكاً أساسياً في بناء الجمهورية الجديدة، حيث تحظى بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية، سواء من خلال التشريعات الداعمة لحقوقها أو من خلال المبادرات والبرامج التي تهدف إلى تعزيز دورها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن توجيهات الرئيس خلال الاحتفالية تؤكد استمرار الدولة في دعم المرأة المصرية وتوفير المزيد من الفرص لها للمشاركة الفعالة في مختلف مواقع العمل والإنتاج، بما يحقق التنمية الشاملة ويعزز من مكانة مصر إقليمياً ودولياً.

واختتم الغنيمي تصريحه بالتأكيد على أن ما تحقق للمرأة المصرية خلال السنوات الأخيرة يمثل نقلة نوعية غير مسبوقة، ويعكس رؤية القيادة السياسية التي تؤمن بأن تمكين المرأة هو أحد أهم ركائز بناء المجتمع وتحقيق التقدم والاستقرار.