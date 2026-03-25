بكلمات مؤثرة.. زكريا ناصف يعلن رحيله عن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي

أعلن زكريا ناصف، عضو لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، رحيله بشكل رسمي عن العمل داخل اللجنة ليؤكد على استمرار دعمه للنادي والعاملين على قطاع الكرة داخل النادي.

و كتب زكريا ناصف عبر حسابه بموقع أكس :بكل الاحترام والتقدير المتبادل، أشكر الكابتن محمود الخطيب ومجالس الإدارات المتعاقبه علي الثقه والتعاون بروح عائلة الأهلي لمده تزيد عن ٦ سنوات من العمل الجماعي وانكار الذات لخدمة نادينا العظيم وتحقيق الكثير من البطولات والإنجازات المحليه والقاريه والعالميه رغم الصعوبات والتحديات التي واجهت النادي ولكن بدعم الجماهير العاشقه واعضاء النادي المحترمين تم تجاوزها وانا علي يقين وثقه تامه بتجاوز الأزمه الحاليه».



وتابع: «لذا اتمني كل النجاح والتوفيق للمهندس ياسين منصور والكابتن سيد عبد الحفيظ وبدعم الكابتن الخطيب لإسعاد جماهير الاهلي وسأكون اول الداعمين لمجلس الاداره كعضو النادي وكمشجع لنادينا الحبيب».