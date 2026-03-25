تضارب الروايات.. إيران تعلن إصابة مقاتلة “إف-18” وأمريكا تؤكد سلامة طائراتها

أعلن الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء، إصابة مقاتلة أمريكية من طراز “إف-18” بواسطة صاروخ دفاع جوي، في حين سارعت الولايات المتحدة إلى نفي هذه الرواية بشكل قاطع، مؤكدة عدم تعرض أي من طائراتها لأي أضرار.

ووفق ما نقلته وسائل إعلام إيرانية، من بينها قناة “برس تي في”، فإن الدفاعات الجوية تمكنت من استهداف الطائرة أثناء تحليقها على ارتفاع منخفض داخل الأجواء الإيرانية، دون تحديد الموقع بدقة. كما تم تداول لقطات مصورة تظهر لحظة إطلاق صاروخ باتجاه المقاتلة، أعقبه انفجار في الجو وتصاعد دخان، في مشهد قالت طهران إنه يوثق عملية الإصابة.

ويأتي هذا الإعلان ضمن سلسلة تصريحات سابقة للحرس الثوري، تحدث فيها عن استهداف طائرات أمريكية وإسرائيلية، حيث تعد هذه المرة الرابعة التي تعلن فيها إيران عن اعتراض مقاتلات أمريكية. وكان الحرس قد أعلن الأسبوع الماضي إصابة مقاتلة شبحية من طراز “إف-35”، في حادثة أقرت واشنطن بوقوعها جزئياً، مشيرة إلى أن الطيار تمكن من الهبوط اضطرارياً في إحدى دول المنطقة بعد إصابته بشظايا.

في المقابل، نفت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم”، عبر بيان مقتضب، صحة ما أعلنته طهران بشأن إسقاط أو إصابة مقاتلة “إف-18” فوق منطقة تشابهار، مؤكدة أن “جميع الطائرات الأمريكية في المنطقة تعمل بشكل طبيعي ولم تتعرض لأي خسائر”، ووصفت الرواية الإيرانية بأنها “غير صحيحة تماماً”.

ويبرز التناقض الحاد بين الروايتين حجم “الحرب الإعلامية” المتصاعدة بين الجانبين، في ظل استمرار التوترات العسكرية في المنطقة.