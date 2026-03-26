بعد 3 سنوات من صدوره.. تحرك في البرلمان بسبب تأخر لائحة قانون التخطيط

تقدم النائب الدكتور أكمل نجاتي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين وأمين سر لجنة الخطة والموازنة، بطلب إحاطة موجه إلى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير التخطيط، بشأن تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة.

وأوضح نجاتي، أن القانون رقم 18 لسنة 2022 بشأن التخطيط العام للدولة صدر في 9 أبريل 2022، وكان من المقرر إصدار لائحته التنفيذية خلال 6 أشهر من تاريخ صدوره، إلا أنه لم يتم إصدارها حتى الآن، رغم أهمية القانون في تنظيم عملية التخطيط الاستراتيجي للدولة.

وأشار نجاتي، إلى أن تأخر إصدار اللائحة التنفيذية يترتب عليه تأخر وضع الإطار المالي متوسط المدى، وكذلك التأثير على تطبيق موازنة البرامج والأداء، وهو ما ينعكس على كفاءة التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء، بالإضافة إلى تأثيره على تطبيق التخطيط التشاركي في إعداد الخطة الاستثمارية داخل الوحدات المحلية بالمحافظات.

وطالب النائب بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة، وهي لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمناقشته واتخاذ ما يلزم من توصيات وإجراءات في هذا الشأن.