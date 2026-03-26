حوادث

خطة خبيثة للتهرب من المخدرات.. المشدد 10 سنوات لعاطل انتحل شخصية ابن شقيقته بأسيوط

هيئة الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط
هيئة الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط
إيهاب عمر

قضت الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لعاطل، بعد إدانته بانتحال صفة نجل شقيقته، في محاولة للتهرب من تسجيل حكم قضائي صادر ضده في قضية مخدرات.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين روميل شحاتة أمين  الرئيس بالمحكمة وعلاء الدين سيد عبد المالك نائب رئيس المحكمة وأمانة سر عادل أبو الريش وزكريا حافظ.

تعود وقائع القضية رقم 12629 لسنة 2025 جنايات ثان أسيوط، إلى أنه أثناء قيام الرائد أحمد حسن، رئيس وحدة مباحث قسم شرطة ثان أسيوط، بإنهاء إجراءات إخلاء سبيل المتهم "حسن . خ . ث" في القضية رقم 1512 لسنة 2025 جنايات ثان، والصادر فيها حكم بالحبس 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه بتهمة مخدرات، تبين أن المحكوم عليه الحقيقي هو "محمد . س . أ"، عاطل، وله سوابق اتهام في 20 قضية متنوعة.

وكشفت التحريات، التي أجراها المقدم أحمد علي، وكيل فرع بحث وسط أسيوط، أن المتهم انتحل صفة نجل شقيقته، وقضى العقوبة باسمه، بهدف عدم قيد الحكم الجنائي في صحيفة حالته الجنائية.

وأضافت التحريات أن المتهم استخدم الاسم المزور في محاضر الشرطة، وتحقيقات النيابة العامة، وجلسات المحاكمة، قاصدًا إخفاء هويته الحقيقية وإلصاق التهمة بنجل شقيقته، من خلال تزوير بيانات رسمية

