السفير عاطف سالم: القاهرة تتحرك لمنع الحرب الإقليمية وحماية لبنان من الانهيار

أكد السفير عاطف سالم أن الأحداث الأخيرة في لبنان وتصاعد المواجهات العسكرية تكشف عن محاولة إسرائيلية لتغيير قواعد اللعبة الجيوسياسية في المنطقة، مشدداً على أن مصر تدرك منذ البداية خطورة هذا المنزلق وتعمل بكل قوتها الدبلوماسية لمنع تحول الصراع إلى حرب إقليمية شاملة.

وأوضح سالم، خلال لقاء خاص مع الإعلامي محمد شردي في برنامج "الحياة اليوم"، أن الاستراتيجية الإسرائيلية ترتكز على تدمير ممنهج للبنية التحتية اللبنانية، خصوصاً في الجنوب، بهدف عزل منطقة جنوب الليطاني وفرض ما وصفه بـ "المناطق العازلة"، وهو ما يمثل انتهاكاً صارخاً للسيادة اللبنانية وللقرار الأممي رقم 1701.

لبنان بين تصفية الحسابات والحاجة للسيادة

وأشار السفير الأسبق إلى أن لبنان يُعاقب حالياً على صراعات إقليمية ليست من صنعه، واصفاً ما يحدث بأنه "تصفية حسابات على الأراضي اللبنانية". وأكد أن استقرار لبنان يعتمد على حصر السلاح في يد الجيش الوطني وتحقيق توافق سياسي داخلي ينهي الفراغ المؤسسي ويعيد الدولة إلى قراراتها السيادية.

تحرك مصر والمساعدات الإنسانية

وأشاد سالم بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإرسال شحنة مساعدات إغاثية ضخمة إلى بيروت تصل إلى 1000 طن، مؤكداً أن مصر تترجم أقوالها إلى أفعال، وأن هذه المساعدات تمثل "رسالة طمأنة" للشعب اللبناني بأن القاهرة لن تتخلى عن أشقائها في أصعب الظروف.

الدبلوماسية الحل الأمثل

واختتم السفير تصريحاته بالتأكيد على أن الحلول العسكرية لن تحقق استقراراً مستداماً، وأن المجتمع الدولي مطالب بالتحرك لوقف الانتهاكات الإسرائيلية.

وأوضح أن الدبلوماسية المصرية تعمل على ثلاثة مسارات متوازية تشمل الضغط الدولي، التنسيق العربي، والدعم الإغاثي، لإجبار الأطراف كافة على العودة إلى المفاوضات وتفعيل آليات الحماية الدولية لقوات "اليونيفيل" والأراضي اللبنانية.