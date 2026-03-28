كماتشو: طلائع الجيش من أقوى أندية الدوري

قال محمد فتح الله "كماتشو" لاعب طلائع الجيش الحالي وغزل المحلة السابق، إن ناديه من أقوى أندية الدوري المصري الممتاز ويمتلك كل مقومات النجاح والتفوق بسبب انتمائه للمؤسسة العسكرية المتميزة بالانضباط والإلتزام.

وأضاف "كماتشو" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: صادفنا سوء توفيق كبير أول الموسم في نتائج بعض المباريات، لكن وبسبب امتلاك الفريق لمجموعة مميزة من اللاعبين، نجحنا في عبور تلك الفترة الصعبة، وبنينا على ما قمنا به في فترة الإعداد بعد قدوم كابتن جمعة مشهور، وهو مدرب كبير وعنده فكر وإسلوب مختلف والحمد لله نجحنا في التأقلم مع فكره وإسلوبه.

وأضاف لاعب غزل المحلة السابق: والدليل ما تحقق من نتائج حتى الآن بالفوز في 3 مباريات متتالية أبرزها الأهلي، ثم الفوز على سيراميكا كليوباترا في ربع نهائي كأس مصر، انتصارات بأداء ونتيجة وفكر وإسلوب في الملعب يؤكد على قوة الفريق وقوة المدرب، وإن شاء الله نكمل بنفس القوة فيما هو قادم.

وواصل لاعب طلائع الجيش الحالي: لاعب الكرة تقدر تطلع منه أفضل نسخة لو وضعته في مناخ مناسب ومؤهل للنجاح والتفوق والتألق وفي مكان مستقر إداريًا وماليًا، نادي طلائع الجيش نادي كبير ينتمي لمؤسسة عريقة، كل فرص النجاح متاحة، الأجواء مشجعة، كل ده يخليك تطلع أفضل ما عندك ودي أهم نقطة من نقاط النجاح لأي منظومة.

واختتم كماتشو حديثه: صديق لي منذ الصغر هو سبب تسميتي بـ كماتشو، كان متابع جيد جدًا للكورة وقتها، شاهدني في أحد المباريات، بعدها لقبني بكماتشو والتصق الاسم بي منذ ذلك الحين وحتى الآن.