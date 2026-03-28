كامل الوزير : مرتبات العاملين في النقل والسكة الحديد أقل من الوزارات الأخرى

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن مرتبات العاملين في قطاع النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر أقل مقارنة ببعض الوزارات الأخرى، موضحًا أن العاملين في السكة الحديد يؤدون ساعات عمل إضافية، وهو ما ينعكس في حصولهم على حوافز إضافية.

وأضاف الوزير، خلال لقائه مع عمرو أديب في برنامج الحكاية المذاع عبر قناة MBC مصر، أنه تم ربط الحافز بالإنتاج، بحيث يحصل العاملون على مقابل أكبر وفقًا لمعدلات العمل والجهد المبذول.

وأشار إلى أن المواطنين يمكنهم الاعتماد على وسائل النقل الجماعي، وعلى رأسها المترو، باعتباره وسيلة مدعومة من الدولة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الوقود، مؤكدًا أن استخدام المترو يسهم في تقليل الأعباء الاقتصادية على المواطنين.