وفد الاتحاد الدولي لرفع الأثقال يصل القاهرة غدا لمتابعة ترتيبات استضافة بطولة العالم

أخطر الاتحاد الدولي لرفع الأثقال رسميًا نظيره المصري واللجنة المنظمة العليا بوصول وفد رفيع المستوى إلى القاهرة غدًا لمتابعة آخر الاستعدادات لبطولة العالم، التي تستضيفها مصر بمدينة الإسماعيلية اعتبارًا من ٢ مايو المقبل، والتي لم تنظمها مصر منذ ما يقرب من٤٣ عاما، وآخر مرة فوزنا بتنظيمها عام ١٩٨٣ .

ويترأس الوفد محمد جلود، رئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال، يرافقه عدد من قيادات اللعبة عالميًا، في مقدمتهم خالد مهلهل نائب رئيس الاتحاد الدولي و رئيس الاتحاد الأفريقي، ومنار الدين الشيلي امين عام الاتحاد الأفريقي، إلى جانب قيادات تنفيذية بارزة بالاتحاد الدولي هم : ماتياس لينسير مدير البطولات بالاتحاد الدولى ، تيميا هورفاس مسؤلة الانتى دوبيج ، اكيلياس توجاس مسؤل الشئون القانونية ، زولتان فيريس مسئول "الاى تى" بالاتحاد الدولى .

وطلب الوفد عقد لقاء مع وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل للتباحث حول بعض الأمور ، إلى جانب اجتماع موسع مع اللجنة المنظمة العليا، فضلًا عن القيام بجولة ميدانية تشمل مقر إقامة البطولة بمدينة الإسماعيلية، ومتابعة جاهزية الصالات، ووصول الأجهزة والمعدات، وحركة اللجان، وأماكن إقامة البعثات، والتنسيق مع الدول المشاركة.

وفي سياق متصل، حرص الاتحاد الدولي على استطلاع رأي اللجنة المنظمة والاتحاد المصري ووزارة الشباب والرياضة بشأن توقيت إقامة البطولة، في ظل التوترات الإقليمية الناتجة عن الحرب الإيرانية الأمريكية، ومدى تأثيرها على تأمين الحدث وسلامة الوفود. وجاء الرد حاسمًا من جميع الجهات بأن مصر تنعم بالاستقرار الكامل، وأن الأمور تسير بصورة طبيعية، وهي الرسالة التي لاقت ارتياحًا كبيرًا لدى مسؤولي الاتحاد الدولي.

من جانبها، أعدت اللجنة المنظمة العليا، برئاسة محمد عبد المقصود رئيس الاتحاد المصري وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي، وبمشاركة الكابتن علاء حسن كامل ورؤساء اللجان، برنامجًا مكثفًا لزيارة الوفد، يتضمن جولات تفقدية منظمة لمدينة الإسماعيلية، تشمل فنادق الإقامة، وصالات المنافسات، وملاعب التدريب، مع التأكيد على قربها من أماكن المنافسات وجاهزيتها الكاملة.