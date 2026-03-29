محافظ الغربية:غلق وتشميع 27 منشآة مخالفة للمواعيد الشتوية

تمكنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية، من غلق وتشميع 27 منشآة مخالفة لمواعيد الغلق الشتوية الجديدة فى التاسعة مساءا والمقررة رسميا ، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك خلال 24 ساعة الماضية.

وكان اللواء دكتور علاء عبدالمعطى محافظ الغربية، قد أكد على استمرار الحملات والمتابعة بمراكز ومدن المحافظة، لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الشتوية الجديدة للمحلات والورش ومنشأت الأنشطة المختلفة المقررة من مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

وشدد المحافظ، على تفعيل الإجراءات القانونية والغرامات المالية ضد المخالفين، لضمان ردعهم وعدم تكرار ذات المخالفة فى وقت لاحق.