المؤسسات التعليمية ودورها في تعزيز ثقافة الإستخدام الآمن للتكنولوجيا.. ندوة بالوادي الجديد

نظم مجمع اعلام الداخلة بمحافظة الوادي الجديد اليوم ندوة تثقيفية تحت عنوان " المؤسسات التعليمية ودورها في تعزيز ثقافة الإستخدام الآمن للتكنولوجيا ".

عقدت الندوة بمقر معهد الداخلة الأزهري بنين، وحاضر فيها مسؤول التطوير التكنولوجي بإدارة التعليم الأزهري الدكتور أحمد فؤاد ، بحضور ومشاركة مدير إدارة التعليم الأزهري بالداخلة الشيخ محمد الزهري .

افتتح الندوة مسؤول الأنشطة بمجمع اعلام الداخلة محمود عزت ، مشيرا إلى أن الندوة تأتي ضمن جهود الهيئة العامة للإستعلامات للمساهمة في إعداد جيل قادر على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة وتحويلها إلى وسيلة للبناء والتنمية بدلا من أن تكون أداة تهديد ، مؤكدا على أن دور المدرسة يقتضي تزويد الطلاب بالمعرفة والمهارة التي تحميهم من مخاطر العالم الرقمي وتفتح أمامهم المجال نحو الإستخدام الإيجابي للتكنولوجيا.

وأكدت الندوة بداية على أهمية دور المؤسسات التعليمية في نشر ثقافة الإستخدام الآمن للتكنولوجيا الحديثة بهدف حماية الطلاب من المخاطر الأليكترونية وترسيخ المواطنة الرقمية وتعليم أسس الأمن السيبراني، وتعزيز دور المدارس والجامعات في إعداد جيل واع قادر على التعامل مع التكنولوجيا بصورة إيجابية تخدم العملية التعليمية والمجتمع ٠

وشددت الندوة على أهمية هذه اللقاءات التوعوية في تنمية الوعي الرقمي لدى الطلاب وتعزيز قدرتهم على الإستفادة الإيجابية من الإنترنت في التعليم والبحث والمعرفة ، مشيدة بحرص الهيئة العامة للإستعلامات على مواكبة كافة المستجدات وتوعية كافة شرائح المجتمع بشأن التعامل الإيجابي مع هذه المستجدات .

وأشارت الندوة إلى أن نشر ثقافة الإستخدام الآمن للتكنولوجيا بين طلاب المدارس يفترض أن يمثل أولوية للمؤسسات التعليمية والمؤسسات التوعوية ، في وقت أصبح التحول الرقمي ضرورة تفرضها الحياة المعاصرة ومتطلبات سوق العمل .

وتضمنت الندوة تعريف الطلاب بمخاطر الإنترنت كالتنمر الأليكتروني والإبتزاز والإستدراج ، وكيفية حماية البيانات الشخصية ، بالإضافة لتوجيه الطلاب نحو الإستفادة من التكنولوجيا في التعليم والبحث ، والتعامل الأخلاقي مع المحتوى الرقمي ، وتجنب الوقوع في مخاطر التنمر الأليكتروني أو الإستغلال عبر الشبكات الرقمية .

ولفتت الندوة إلى أن الحديث عن التكنولوجيا لايقتصر فقط على جانب السلبيات وضرورة تجنبها ، وإنما يجب أن يشمل الإيجابيات العديدة للتكنولوجيا الحديثة لاسيما في خدمة قطاع التعليم ، وأهمية التركيز على كيفية الإستفادة من هذه الإيجابيات .

وشهدت الندوة تفاعلا ملحوظا من الحضور وسط العديد من الأسئلة التفاعلية والنقاش المثمر .

وفي ختام الندوة أكد الحضور على أهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات النوعية التي تواكب التحولات التكنولوجية الراهنة وتسهم في تمكين الطلاب من التعامل بكفاءة مع التحديات الرقمية الراهنة ، مطالبين في الوقت ذاته بتعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية والمؤسسات المعنية بالتوعية المجتمعية من أجل نشر ثقافة الوعي الرقمي وتعزيز المسؤولية الرقمية لدى الشباب بما يسهم في بناء مجتمعات أكثر وعيا وقدرة على مواجهة التحديات الرقمية .

أدار الندوة مسؤول الأنشطة بمجمع اعلام الداخلة محمود عزت، في حضور مروة محمد الاعلامية بالمجمع ، تحت إشراف مدير المجمع محسن محمد.