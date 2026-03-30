عجينة هشة .. مقادير وطريقة عمل البيتزا

تحرص النساء دوماً على تعلم طريقة عمل البيتزا في البيت، خاصة وأن الجميع يحبها الكبار والصغار، ويمكن عمل البيتزا وعجينة البيتزا في البيت بمقادير سهلة وبسيطة وموفرة عن سعر شرائها جاهزة.

مكونات عجينة البيتزا

دقيق: حوالي 3 أكواب.

خميرة فورية: ملعقة كبيرة.

سكر: ملعقة صغيرة أو كبيرة.

ملح: ملعقة صغيرة.

بيكنج بودر: ملعقة كبيرة (اختياري لكنه يزيد الهشاشة).

زيت (زيتون أو نباتي): ملعقتان كبيرتان أو أكثر.

ماء دافئ: نصف كوب أو أكثر، حسب الحاجة.

زبادي: كوب (اختياري، يعطي طراوة).



طريقة عمل عجينة البيتزا الهشة



في بولة ضعي الدقيق وعليه رشة بيكنج باودر والملح وقلبيهم معا

وفي كوب ماء دافيء ضعي السكر والخميرة وقلبيهم معاً واتركيهم دقائق حتي تتفاعل الخميرة ثم اسكبيها على الدقيق

ضيفي الزبادي على الخليط واعجنيهم معا حتي تحصليه عجينة بيتزا هشة وطرية ثم ضعي الزيت ولي العجين واتركيها ترتاح وتختمر ثم ابدأي في عمل البيتزا وفرد العجين وإضافة الصلصة والحشو .

مكونات عجينة البيتزا الهشة



نصف كوب لبن رايب

علبة زبادي حجم صغير

رشة ملح

3 ملاعق كبيرة سكر

ملعقة كبيرة خميرة

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

ربع كوب زيت

3 كوب دقيق متعدد الإستخدامات



طريقة عمل البيتزا وصلصتها

3 معالق من الصلصة.

وأيضا 3 معالق من الكاتشب.

بالإضافة إلى ملعقة كبيرة من الزعتر.

وأيضا ملعقة صغيرة من البصل البودر

وكذلك ملعقة صغيرة من الثوم البودر.