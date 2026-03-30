محافظ البحر الأحمر يوجه بحل عاجل لمشكلات السوق الحضاري بالغردقة

وجّه الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بسرعة حل مشكلات السوق الحضاري بمدينة الغردقة، خلال اجتماع موسع عُقد اليوم الأحد، لمناقشة مطالب التجار والتحديات التي تواجه السوق، وذلك في إطار حرص المحافظة على تحسين بيئة العمل وتقديم خدمات متكاملة للمواطنين.



عقد محافظ البحر الأحمر اجتماعًا بحضور رئيس مدينة الغردقة، ومديري مديريات التموين والزراعة والطب البيطري، إلى جانب مدير مكتب المحافظ، وممثل الغرفة التجارية، ومدير الأسواق، وعدد من ممثلي تجار السوق الحضاري.

وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ تقريرًا مفصلًا حول أبرز المشكلات التي تواجه السوق، واستمع إلى مطالب التجار المتعلقة بتحسين الخدمات ورفع كفاءة المرافق، بما يسهم في تيسير العمل داخل السوق وتلبية احتياجات المواطنين.

ووجّه المحافظ بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذه التحديات، مع التأكيد على أهمية رفع مستوى النظافة والانضباط داخل السوق، وإحكام السيطرة لضمان بيئة منظمة وآمنة.



وأكد الدكتور وليد البرقي أن "المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم التجار المحليين وتحسين بيئة العمل داخل الأسواق"، مشددًا على "ضرورة الإسراع في تنفيذ الحلول المقترحة ومتابعتها بشكل مستمر".

وأضاف أن "تطوير السوق الحضاري يأتي في إطار تقديم تجربة تسوق متميزة للمواطنين، وتحقيق الانضباط والنظافة داخل الأسواق".



يعد السوق الحضاري بالغردقة أحد المشروعات الحيوية التي تهدف إلى تنظيم الأنشطة التجارية والقضاء على العشوائية، وتوفير بيئة مناسبة للتجار والمواطنين، بما يتماشى مع خطط الدولة لتطوير الأسواق وتحسين الخدمات.



وأكد المحافظ ضرورة المتابعة الدورية لتنفيذ التوجيهات، مع دراسة التعاقد مع شركة متخصصة في الأمن والنظافة، إلى جانب سرعة صيانة شبكة الكهرباء والمصارف داخل السوق، بما يضمن استمرارية العمل بكفاءة، ويعزز من مستوى الخدمات المقدمة داخل السوق الحضاري بالغردقة.