الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رئيس مدينة سفاجا يقود حملة مكبرة لضبط مواعيد غلق المحال ورفع الإشغالات

ابراهيم جادالله

قاد اللواء أحمد أبوالحجاج دنقل، رئيس مدينة سفاجا، مساء أمس، حملة مكبرة لمتابعة تطبيق مواعيد غلق المحال التجارية ورفع الإشغالات، وذلك في إطار توجيهات الدكتور وليد عبدالعظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء وفرض الانضباط بالشارع.


شملت الحملة المرور على عدد من الشوارع والميادين الحيوية بنطاق المدينة، حيث تم التأكد من التزام المحال التجارية والمطاعم والكافيهات بالمواعيد المقررة للغلق، مع متابعة تنفيذ القرار ميدانيًا بكل حزم لتحقيق النظام العام.

وأسفرت الحملة عن رفع عدد من الإشغالات التي تعيق حركة المواطنين، إلى جانب مراجعة التراخيص الخاصة بالمحال، والتنبيه على أصحاب الأنشطة بضرورة الالتزام بالاشتراطات القانونية المنظمة.

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع العمل على تقنين أوضاع بعض المحال غير المرخصة وفقًا للقوانين المعمول بها.


وأكد اللواء أحمد أبوالحجاج دنقل أن "الحملات مستمرة بشكل يومي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وحرصًا على تحقيق الانضباط ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين".
وشدد على "عدم التهاون مع أي مخالفات حفاظًا على المصلحة العامة وانتظام العمل داخل المدينة".


تأتي هذه الحملات في إطار خطة الدولة لتنظيم مواعيد عمل المحال التجارية وترشيد استهلاك الطاقة، إلى جانب القضاء على الإشغالات التي تعوق الحركة وتحسين المظهر الحضاري للمدن.


وشارك في الحملة ممثلو قسم العمليات، وقسم البيئة، ومركز الإصدار، وشرطة المرافق بالوحدة المحلية، في إطار التنسيق الكامل بين الجهات المعنية، لضمان تنفيذ الحملات بكفاءة واستمرارها لتحقيق الانضباط العام داخل مدينة سفاجا.

