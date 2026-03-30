الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

كاتب صحفي: التنظيمات الإرهابية تعتمد على استقطاب الشباب عبر شعارات دينية مضللة

أحمد حمدي
أحمد حمدي
البهى عمرو

أكد الكاتب الصحفي أحمد حمدي، مساعد رئيس تحرير أخبار اليوم، أن نجاح وزارة الداخلية في ضبط عناصر من حركة حسم الإرهابية، القيادي الإخواني الهارب الذي تم القبض عليه، علي محمود محمد عبد الونيس المتهم في قضية استهداف الطائرة الرئاسية لاغتيال الرئيس السيسي، يعكس قوة الضربات الاستباقية التي توجهها الدولة لمواجهة التنظيمات المتطرفة، مشيرًا إلى أن هذه الجماعات لا تزال تحاول استهداف استقرار الدولة ومؤسساتها.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي محمد جوهر، والإعلامية سارة مجدي، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن حركة حسم تمثل الجناح العسكري لجماعة الإخوان، التي اعتمدت تاريخيًا على ما يسمى بـ”التنظيم الخاص” كأداة لإثارة الفوضى وتنفيذ العمليات الإرهابية، مؤكدًا أن العنف كان ولا يزال أحد ركائز فكر هذه الجماعة.

وأشار إلى أن التنظيمات الإرهابية تعتمد على استقطاب الشباب عبر شعارات دينية مضللة، مستغلين مفاهيم مثل “الجهاد” و”الدفاع عن الدين”، بهدف تجنيد عناصر جديدة والدفع بهم إلى تنفيذ عمليات تخريبية، لافتًا إلى أن هذه الجماعات تمارس عمليات “غسل عقول” ممنهجة.

وأضاف أن الإرهاب في مصر ليس مجرد تهديد نظري، بل واقع شهدته البلاد عبر عمليات دامية، من بينها تفجير معهد الأورام واغتيال شخصيات عامة، مؤكدًا أن هذه التنظيمات تستهدف كافة مؤسسات الدولة لإحداث حالة من الفوضى وعدم الاستقرار.

وجه القيادي الإخواني الهارب الذي تم القبض عليه، علي محمود محمد عبد الونيس رسالة لـ زوجته قائلا :" ياريت تهتمي بتربية ابني محمد، وأن تقوم بتربية تربية صحيحة، وأن تكون التربية على الإسلام الصحيح، وخدي بالك أنه ميدخلش في أي مؤسسات أو أي فكر غير صحيح".

ودخل القيادي الإخواني الهارب علي محمود محمد عبد الونيس المتهم في قضية استهداف الطائرة الرئاسية لاغتيال الرئيس عبدالفتاح السيسي، في حالة بكاء أثناء توجيهه رسالة لنجله محمد.

وقال الإرهابي الذي تم استعادته من الخارج بجهود رجال وزارة الداخلية: "لو شفت ابني هقول له خد بالك من نفسك، لأن النفس غالية فبلاش تضيعها في الفاضي، خد بالك من نفسك، وبلاش تضيع نفسك عشان أي حاجة، وخد بالك من أمك، وبلاش تعمل حاجة حرام لآن الوقفة أمام الله صعبة، ولا يستطيع أحد تحملها، ولازم تكون مستعد لليوم ده وبدعي ربنا يسامحني، وبطلب من كل اللي يعرفني يدعي لي، ويارب يسامحني على أي دم شاركت فيه أو قمت بتدريب أحد على قتل أحد.. دم أي حد أمر كبير عند ربنا، وأنا خايف من حساب ربنا".

وكشفت القناة الأولى عن القبض على القيادي الإخواني الهارب علي محمود محمد عبد الونيس المتهم في قضية محاولة استهداف الطائرة الرئاسية لاغتيال الرئيس السيسي.

افصل الجهاز فورًا.. سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف

سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف
سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف
سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف

«جسمك بيتلخبط فجأة».. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟
«جسمك بيتلخبط فجأة».. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟
«جسمك بيتلخبط فجأة».. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟

أهالي شبرا يودعون فاطمة كشري في عزاءها مع غياب النجوم.. فيديو

فاطمة كشري
فاطمة كشري
فاطمة كشري

«برد ولا حر؟».. مفاجأة في درجات الحرارة خلال 48 ساعة نصائح إلتزم بها
«برد ولا حر؟».. مفاجأة في درجات الحرارة خلال 48 ساعة نصائح إلتزم بها
«برد ولا حر؟».. مفاجأة في درجات الحرارة خلال 48 ساعة نصائح إلتزم بها

