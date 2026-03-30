برلماني: ضربات الداخلية استباقية حاسمة وتؤكد يقظة الدولة في مواجهة الإرهاب

أشاد النائب مصطفى مزيرق، عضو مجلس النواب، بالبيان الصادر عن وزارة الداخلية، والذي كشف عن نجاح الأجهزة الأمنية في توجيه ضربات استباقية لعناصر إرهابية كانت تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار داخل البلاد.

وأكد مزيرق أن هذه الجهود تعكس الكفاءة العالية والجاهزية المستمرة لرجال وزارة الداخلية، وعلى رأسهم جهاز الأمن الوطني، في التصدي لكافة التهديدات التي تستهدف أمن الوطن والمواطنين.

وأضاف أن الضربات الاستباقية تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة الإرهاب، مشيراً إلى أن ما تحقق اليوم هو نتيجة عمل استخباراتي دقيق ويقظة مستمرة من الأجهزة الأمنية.

وثمّن النائب الدور البطولي الذي يقوم به رجال الأمن الوطني في الحفاظ على مقدرات الدولة، مؤكداً أن هذه النجاحات تعزز من ثقة المواطنين في مؤسساتهم الأمنية.

واختتم مزيرق بيانه بالتأكيد على أن الدولة المصرية ستظل قوية ومتماسكة بفضل تلاحم مؤسساتها وشعبها، وأن الإرهاب لن ينال من عزيمة المصريين أو استقرار وطنهم.