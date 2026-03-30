استهداف مطار بغداد بصواريخ وإلحاق أضرار جسيمة بطائرة عسكرية

أفاد مصدر أمني عراقي بقصف صاروخي استهدف مطار بغداد ومقر الدعم الدبلوماسي الأمريكي فجر اليوم، وأدى إلى إصابة طائرة نقل عسكرية عراقية بأضرار جسيمة.





وأفاد المصدر بأن القصف أدى إلى إصابة طائرة نقل عسكرية من طراز «أنتونوف أن-32 بي»، تابعة للسرب الثالث والعشرين في قاعدة محمد علاء الجوية، بأضرار مادية في جناحها الأيمن، ما أدى إلى خروجها مؤقتًا عن الخدمة ريثما يُستكمل تقييم الأضرار وإصلاحها.

وأوضح المصدر لـ "السومرية نيوز" أن الصواريخ أُطلقت من جهة الرصافة شرق العاصمة، فيما أكدت الخلية التكتيكية المشتركة أن إحدى القذائف سقطت مباشرة على جناح الطائرة العسكرية وهي رابضة على المدرج، ما تسبب في أضرار مادية جسيمة.



وتزامن الهجوم مع استهداف مركز الدعم الدبلوماسي الأمريكي القريب من المطار بصواريخ وطائرات مسيرة، في عملية منسقة رفعت من درجة الاستعداد الأمني في المنشآت الحيوية بالعاصمة.

وكشفت التحقيقات الأولية عن العثور على منصات إطلاق لصواريخ من نوع «غراد» عيار 122 ملم في منطقة جسر ديالى جنوب شرق بغداد، حيث تُنفذ القوات الأمنية حاليًا عمليات تمشيط ومتابعة لتحديد هوية الفاعلين ومحاسبتهم.وتجري الجهات المختصة تحقيقات موسعة لتحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحق المتورطين، فيما عُززت الإجراءات الأمنية حول المطارات والمنشآت الاستراتيجية تحسبًا لأي تطورات ميدانية لاحقة.