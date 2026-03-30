سبق طبي بقصر العيني.. أول توصيل إيكمو للشريان الرئوي ينقذ شابة

أكد الدكتور أكرم عبد الباري، رئيس وحدة الإيكمو بمستشفيات قصر العيني، نجاح إجراء توصيل جهاز الإيكمو بالشريان الرئوي لأول مرة في مصر، موضحًا أن هذا التطور لا يرتبط بحداثة الأجهزة فقط، بل يعتمد على أسلوب متقدم في تركيب القساطر يتيح دعمًا أفضل لحالات فشل الرئة وارتفاع ضغط الشريان الرئوي.

وأوضح عبد الباري، خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن الحالات التي تستمر لفترات طويلة على الإيكمو قد تعاني من مضاعفات، ما يستدعي تغيير طريقة التوصيل لتحقيق كفاءة أعلى في ضخ الدم، مشيرًا إلى أن التقنية الجديدة تُستخدم عالميًا منذ سنوات محدودة، وتُعد من الحلول المتقدمة لتحسين فرص التعافي.

وأشار عبد الباري، إلى أن الوحدة استقبلت حالات معقدة من مختلف المحافظات، بينها 6 حالات حوامل خلال شهر واحد، خرجت 5 منهن بحالة جيدة، مؤكدًا أهمية التوسع في إنشاء مراكز متخصصة وتفعيل منظومة قومية للإيكمو، بما يسهم في إنقاذ المزيد من المرضى وتقليل مخاطر النقل لمسافات طويلة.