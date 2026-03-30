نائب محافظ الإسماعيلية يشارك في اجتماع لمتابعة تجهيزات مجمعات الخدمات الحكومية ضمن "حياة كريمة"

شارك المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس من مقر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة الإسماعيلية، في الاجتماع التنسيقي الذي عُقد اليوم الإثنين ٣٠ مارس ٢٠٢٦، مع ممثلي وزارة التنمية المحلية ووزارة الاتصالات؛ لمناقشة إجراءات توريد واستلام التجهيزات التكنولوجية لمجمعات الخدمات الحكومية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

جاء ذلك بحضور العميد حمدي هندي معاون الوزير المحافظ للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، د.فاطمة أبو الوفا منسق وحدة "حياة كريمة" بالمحافظة، والمهندس محمد مدني مدير الشبكات؛ وذلك لاستعراض آليات استلام التجهيزات التكنولوجية للمجمعات لتقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة والتأكيد على الالتزام بالمعايير الفنية المحددة، بما يضمن سرعة التشغيل وتحقيق الاستفادة القصوى من منظومة التحول الرقمي داخل المجمعات الحكومية.

وأكد نائب المحافظ خلال الاجتماع على أهمية المتابعة المستمرة لكافة الإجراءات، والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية، لضمان الانتهاء من أعمال التجهيز في التوقيتات المحددة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين داخل قرى المبادرة.