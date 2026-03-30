برلمانية: بيان النواب والشيوخ يقطع الطريق على من يحاولون التفرقة بين دول الخليج ومصر

أشادت د. شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب ، البيان المشترك الصادر عن مجلسي النواب والشيوخ ، بشأن الإعتداءات الإيرانية علي دول الخليج العربي والأردن، مؤكداً أن البيان يعكس أن أمن دول الخليج والأردن جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وأضافت" نبيه" في تصريحات صحفية لها اليوم، أن الموقف المصري ثابت وراسخ وهو داعم للأشقاء في دول الخليج والأردن ورافض لأي اعتداءات عليهم وتابعت قائلة: وذلك حافظاً علي أمن وإستقرار تلك الدول والحفاظ علي مقدرات شعوبها.

وأضافت عضو مجلس النواب أن البيان جاء ليقطع الطريق علي كل قوي من يحاولو العبث أو التفرقة بين الدول الخليجية ومصر ليؤكد البيان أن مصر تقف خلف أشقائها في دول الخليج والأردن وان الأمن القومي الخليجي هو إمتداد للامن القومي المصر لا يمكن المساس به.

وأضافت " نبيه" أن هذا البيان يأتي في لحظة إقليمية دقيقة تشهد تصاعداً غير مسبوق للتوترات والتحديات الأمنية والسياسية، وهو يعكس إدراك مؤسسات الدولة المصرية لخطورة التطورات على استقرار المنطقة، حيث أن أي تصعيد محتمل لن يقتصر أثره على دول الخليج والأردن فحسب، بل سيمس استقرار الأمن العربي برمته، وقد يكون له تداعيات اقتصادية وسياسية كبيرة على المنطقة والعالم.