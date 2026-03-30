رئيس الوزراء يتابع موقف توافر مخزون مطمئن من السلع الإستراتيجية بالتنسيق بين مختلف الجهات

قبل 39 عاما.. ترامب يرسم سيناريو الحرب مع إيران والسيطرة على ثرواتها
انهيار جزئي بمنزل سكني من ثلاثة طوابق بالمحلة دون إصابات| صور
كأس عاصمة مصر| تعادل إيجابي بين المقاولون وزد في الشوط الأول
حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس|التعليم: ننسق مع "الأرصاد الجوية" لإتخاذ القرار المناسب
نزل 600 جنيه من القمة.. الذهب يتراجع فجأة وهذا ثمن عيار 21
البيت الأبيض: إيران توافق جزئيا على اتفاق مع واشنطن.. وترامب يضغط لإنهاء الأزمة قبل 6 أبريل
أحمد موسى: رسائل الرئيس السيسي لترامب لإنهاء الحرب من أجل إنقاذ البشرية
بيان عاجل من التعليم لتوضيح حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس
نقيب الزراعيين يحذر من نقص الغذاء عالميًا بسبب تراجع إنتاج الأسمدة 20%
قناة أمريكية: وجود "المارينز" بالشرق الأوسط يمنح ترامب خيارات بديلة ضد إيران
أمطار رعدية ورياح في هذه المحافظات.. الأرصاد الجوية تكشف حالة طقس الساعات المقبلة
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ، أن الهدف الرئيسي من المتابعة الدورية لموقف السلع الاستراتيجية هو ضمان وجود مخزون آمن ومطمئن لمددة زمنية طويلة؛ بما يسهم في ضبط الأسواق وتوازن الأسعار، خاصة في ظل التحديات والأحداث الراهنة التي تشهدها المنطقة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم /الإثنين/، لمتابعة موقف توافر مخزون مطمئن من السلع الاستراتيجية، وذلك بالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز "مستقبل مصر" للتنمية المستدامة، ومصطفى إسماعيل، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، والدكتور أحمد كمال، مساعد وزير التموين.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن الحكومة تعمل بشكل دائم على استمرار وجود مخزون كبير من مختلف السلع الأساسية لمدد زمنية كافية؛ بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين واستقرار السوق المحلية، مؤكداً أن تأمين هذه الاحتياجات وتوفيرها على الوجه المطلوب يأتي ضمن أولويات الحكومة خلال المرحلة الراهنة.
وفي سياق متصل، وجّه رئيس الوزراء بالتوسع في سلاسل بيع مختلف السلع الأساسية، ومنها نموذج "كاري أون" (Carry On) الذي يسهم في تحقيق توازن الأسعار ومواجهة أي محاولة لزيادات غير مبررة؛ لضمان وصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.
وأكد مدبولي استعداد الحكومة الكامل لتوفير أي أماكن أو مواقع إضافية في المحافظات والمدن الجديدة لإقامة هذه السلاسل والمنافذ، قائلاً: "نحن مستعدون لتوفير كل المواقع المطلوبة لزيادة المعروض من السلع، بما يضمن استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في ظل التحديات الراهنة".
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن أرصدة السلع الأساسية تقع في حدود مطمئنة جداً من حيث المخزون الاستراتيجي، مستعرضاً موقف السلع المختلفة التي تشمل القمح، والأرز، والسكر، والزيت، والمكرونة، واللحوم، وغيرها من السلع الاستراتيجية.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية أنه بفضل الخطط الاستباقية التي تبنتها القيادة السياسية، أصبح هناك "حائط صد" من المخزون السلعي يكفي الاستهلاك المحلي لمدد زمنية آمنة ومطمئنة؛ بما يضمن تأمين احتياجات المواطنين وتجاوز تداعيات تعقيدات المشهد الإقليمي الراهن وتأثيراته على سلاسل الإمداد العالمية.
وخلال الاجتماع، استعرض علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، جهود التنسيق المبذولة مع وزارة التموين والرئيس التنفيذي لجهاز "مستقبل مصر"، عبر آليات تضمن إتاحة السلع المختلفة بوفرة وبأسعار مناسبة من خلال شبكة المنافذ التابعة لمختلف الجهات الحكومية، بما يلبي احتياجات المواطنين بشكل مباشر.
وأوضح وزير الزراعة أن الوزارة تعمل على تأمين المحاصيل الاستراتيجية من خلال التوسع في المساحات المزروعة واستخدام السلالات عالية الإنتاجية، بالتوازي مع تفعيل منظومة "الزراعة التعاقدية" لضمان توريد المحاصيل الزيتية والسكرية بأسعار مجزية للمزارعين، مشيراً إلى الاستمرار في زيادة عدد منافذ الوزارة على مستوى الجمهورية؛ لضمان وصول المنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة، بما يعزز من القدرة على امتصاص تداعيات التحديات الإقليمية الراهنة.
ومن جانبه، استعرض الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز "مستقبل مصر" للتنمية المستدامة، الدور المحوري للجهاز في دعم منظومة الأمن الغذائي عبر التنسيق الكامل مع الوزارات المعنية لتعظيم الإنتاج المحلي وتقليل الفجوة الاستيرادية، مؤكداً أن الجهاز يمتلك استراتيجية متكاملة لتوفير السلع الأساسية بكميات كبيرة وبأسعار تنافسية؛ بما يسهم في ضبط الأسواق المحلية وتخفيف حدة الضغوط العالمية والإقليمية.
وأوضح المدير التنفيذي لجهاز "مستقبل مصر" للتنمية المستدامة، أن الجهاز يتبنى نموذجاً رائداً للسلاسل التجارية تحت مسمى "سوبر توفير"، والذي يضم 1427 منفذاً حتى الآن بمختلف المحافظات لتوفير السلع بأسعار مناسبة، مشيراً إلى أنه سيتم التنسيق لزيادة انتشار هذا النموذج في مختلف المدن، مؤكداً أن الجهاز يعمل على ضمان استدامة الإمدادات وتعزيز القدرة على التدخل المباشر لضبط الأسعار، عبر ضخ المنتجات من خلال شبكات التوزيع والمنافذ التابعة للجهاز؛ لضمان وصولها بجودة عالية لجميع المواطنين.
واكد مدبولي،فى ختام الاجتماع ، على أن الجهود الواسعة التي بذلتها الحكومة في ملف الأمن الغذائي خلال الفترة الماضية. بتوجيهات من الرئيس، أسهمت في استدامة توافر مختلف السلع بالأسواق وتلبية احتياجات المواطنين دون انقطاع.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء أنه سيتم خلال الفترة القادمة، بالتعاون بين الوزارات والجهات المعنية، التوسع في توزيع ونشر "السيارات المبردة" لبيع السلع في مختلف المدن والمحافظات؛ لضمان وصول المنتجات الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة للمواطنين، مشدداً على أن الحكومة لن تدخر جهداً في ابتكار آليات جديدة تعزز من جهود ضبط الأسواق، وتوازن الأسعار.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة في المدارس

هل سيتم تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس بسبب الأمطار؟|توضيح عاجل الآن

هل الأربعاء والخميس إجازة للحكومة والقطاع الخاص بسبب السيول والأمطار الغزيرة؟

هل الأربعاء والخميس إجازة للحكومة والقطاع الخاص بسبب السيول والأمطار الغزيرة؟

التدخين

تحذير عاجل من وزارة الصحة عن نوع سجائر منتشر بالأسواق

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس في المدارس بسبب الأمطار .. التعليم توضح

وزير التربية والتعليم

بيان عاجل من التعليم لتوضيح حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس

حالة الطقس غداً

72 ساعة خطيرة.. هل غدا إجازة بسبب موجة الطقس العنيفة القادمة؟

امطار

بسبب أمطار الأحد .. ترحيل مواعيد امتحانات طلاب القاهرة إلى هذه الأيام

ترشيحاتنا

محمد رضوان يحتفل بخطوبة ابنته بحضور منير مكرم وجمال يوسف

محمد رضوان يحتفل بخطوبة ابنته بحضور منير مكرم وجمال يوسف..شاهد

عمرو محمود ياسين

كلام ساذج.. عمرو محمود ياسين يعلق على إعادة تصوير مشاهد ياسمين عبد العزيز في وننسى اللي كان

ياسمين الخطيب وفاطمة كشري

كانت ست بسيطة ولطيفة.. ياسمين الخطيب تنعى فاطمة كشري

بالصور

جسمك بيتلخبط فجأة.. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟

«جسمك بيتلخبط فجأة».. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟
«جسمك بيتلخبط فجأة».. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟
«جسمك بيتلخبط فجأة».. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟

أهالي شبرا يودعون فاطمة كشري في عزاءها مع غياب النجوم.. فيديو

فاطمة كشري
فاطمة كشري
فاطمة كشري

برد ولا حر؟.. مفاجأة في درجات الحرارة خلال 48 ساعة... نصائح التزم بها

«برد ولا حر؟».. مفاجأة في درجات الحرارة خلال 48 ساعة نصائح إلتزم بها
«برد ولا حر؟».. مفاجأة في درجات الحرارة خلال 48 ساعة نصائح إلتزم بها
«برد ولا حر؟».. مفاجأة في درجات الحرارة خلال 48 ساعة نصائح إلتزم بها

الشرقية .. تحرير 64 محضرا ضد أصحاب الأنشطة التجارية المخالفة لمواعيد الغلق

تشميع
تشميع
تشميع

فيديو

عبد الحليم حافظ

في ذكراه.. ماذا قال عبد الحليم حافظ عن محمود الخطيب

لقاء وزير الدفاع

بعد أحداث المنطقة المتسارعة.. وزير الدفاع يجتمع مع مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين

جنازة فاطمة كشري

لحظة وصول جثمان الفنانة فاطمة كشري أشهر كومبارس في السينما تمهيدًا لتشييعها.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: سماء النزاعات.. حين تبتلع السياسة أجنحة المعارض الدولية في المنطقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حكاية نرجس ومأزق النهاية المعروفة

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: إذا سقطت إيران... زلزال سياسي يهز الشرق الأوسط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: ماذا بعد

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ‏لا للملوك

المزيد