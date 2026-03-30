بقيادة المايسترو عمر فرحات.. أمسية روحانية للإنشاد بمعهد الموسيقى

مجموعة من المؤلفات الروحانية التى تحمل معانى السمو والنقاء تقدمها دار الأوبرا المصرية خلال حفل فرقة الإنشاد الدينى بقيادة المايسترو عمر فرحات المقام فى السادسة والنصف مساء الخميس 2 إبريل على مسرح معهد الموسيقى العربية منها التعطيرة النبوية، عليك سلام الله، الله أكبر كبيرا، الرضا و النور، ألف ألف صلاة، سلم لى على الهادى، برضاك يا خالقى وأسماء الله الحسنى .. آداء إبراهيم فاروق، محمد عبد الحميد، طه حسين، أحمد نافع، إيهاب ندا، نادين العمروسى، وائل سراج أمنية سمير وإعداد وتحفيظ الفنان مصطفى النجدى .

الإنشاد الدينى

جدير بالذكر إن الإنشاد الدينى فن غنائى روحانى يعبر القيم الإسلامية ويتميز بالآداء الصوتى العذب المعتمد على مقامات الموسيقى العربية، مع أو بدون مصاحبة إيقاعية خفيفة أو بطانة ويُعتبر من الألوان الفنية فى مصر وتطور في العصر الحديث فى القرن العشرين، أصبح الإنشاد جزءاً أصيلاً من التراث، وانتشر عبر الإذاعة والتلفزيون والموالد والأعياد ويشمل عدة أشكال منها التواشيح، الابتهالات، القصائد الدينية من مدائح نبوية وأذكار .