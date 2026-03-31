سعر الدولار الآن.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء

يستعرض موقع صدى البلد ، أسعار العملات في كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي، ويشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها، وننشر أسعار أبرز العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، وهي؛ الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والدينار الكويتي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والريال القطري وكذلك سعر الدولار الآن بعد صعوده .

سعر الدولار أمام الجنيه المصري

سجل سعر الدولار اليوم54.51 جنيه للشراء و 54.65 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم

اليورو يسجل: 62.59 جنيه للشراء، 62.77 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني

الجنيه الإسترليني يسجل: 72.11 جنيه للشراء، 72.32 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

الريال السعودى يسجل: 14.52 جنيه للشراء، 14.56 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

الدينار الكويتي يسجل: 177.55 جنيه للشراء، 178.07 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

الدرهم الإماراتي يسجل: 14.83 جنيه للشراء، 14.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم عند 54.50

جنيه للشراء، و54.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وصل سعر الدولار اليوم في بنك مصر عند 54.17 جنيه للشراء، مقابل 54.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB)

بلغ سعر الدولار في مصر نحو 54.50 جنيه للشراء و54.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

وحقق سعر الدولار مقابل الجنيه داخل البنك المركزي المصري نحو 54.27 جنيه للشراء و54.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وصل متوسط سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية عند 54.52 لكل دولار للشراء، مقابل 54.62 جنيه لكل دولار للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

وبلغ سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان اليوم نحو 54.32 جنيه للشراء، و54.42 جنيه للبيع.