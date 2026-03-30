ارتفاع أسعار الدولار..وهذه سعره مقابل الجنيه

يبحث المواطنون عن اسعار العملات وعلي رئسها الدولار مقابل الجنيه، والتي استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الإثنين 30 مارس 2026، مع ثبات الأسعار في أغلب البنوك العاملة بالسوق المحلية.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري

وسجل السعر لدى البنك المركزي المصري نحو 54.51 جنيه للشراء و54.65 جنيه للبيع، فيما استقرت الأسعار في عدد من البنوك الكبرى عند مستويات متقاربة.

أسعار الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري:

54.50 جنيه للشراء، و54.60 جنيه للبيع

بنك مصر:

54.50 جنيه للشراء، و54.60 جنيه للبيع

البنك التجاري الدولي:

54.55 جنيه للشراء، و54.65 جنيه للبيع

بنك الإسكندرية:

54.55 جنيه للشراء، و54.65 جنيه للبيع

بنك البركة:

54.50 جنيه للشراء، و54.60 جنيه للبيع

بنك التعمير والإسكان:

53.32 جنيه للشراء، و53.42 جنيه للبيع

وتعكس هذه المستويات حالة من الاستقرار النسبي في سوق الصرف، مع استمرار توافر العملة الأجنبية وتوازن العرض والطلب داخل القطاع المصرفي.

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري



آخر تحديث: 30 مارس 2026 – 17:25

العملة - شراء (بنكنوت) - بيع (بنكنوت) - شراء (تحويل) - بيع (تحويل)

دولار أمريكي:

54.50 - 54.60 - 54.50 - 54.60

يورو:

62.3698 - 62.9047 - 62.3698 - 62.9047

جنيه إسترليني:

71.7983 - 72.5197 - 71.7983 - 72.5197

دولار كندي:

39.0849 - 39.4138 - 39.0849 - 39.4138



فرنك سويسري:

68.0230 - 68.4211 - 68.0230 - 68.4211

ين ياباني (100 ين):

33.9649 - 34.2663 - 33.9649 - 34.2663

دولار أسترالي:

37.2453 - 37.5976 - 37.2453 - 37.5976

دينار كويتي:

174.40 - 177.9081 - 174.40 - 177.9081

ريال سعودي:

14.4793 - 14.5522 - 14.4793 - 14.5522

درهم إماراتي:

14.8239 - 14.8656 - 14.8239 14.8656



صافي الاحتياطيات النقدية في مصر

سجل صافي احتياطي النقد الأجنبي في مصر مستوى قياسيا جديدا، حيث ارتفع إلى 52.750 مليار دولار بنهاية فبراير 2026، مقارنة بنحو 51.452 مليار دولار في ديسمبر 2025، في مؤشر يعكس تحسنا ملحوظا في موارد النقد الأجنبي.

ويأتي هذا النمو مدفوعا بزيادة التدفقات النقدية، وعلى رأسها تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إلى جانب تحسن مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر.

تحويلات المصريين بالخارج

أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج خلال الفترة من يوليو إلى يناير من العام المالي 2026/2025 بنسبة 28.4%، لتسجل نحو 25.6 مليار دولار، مقابل نحو 20 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

وعلى المستوى الشهري، أوضح البنك المركزي أن تحويلات العاملين بالخارج سجلت نموا بنسبة 21% خلال يناير 2026، لتصل إلى نحو 3.5 مليار دولار، مقارنة بنحو 2.9 مليار دولار في يناير 2025، بما يعكس استمرار تحسن تدفقات النقد الأجنبي إلى الاقتصاد المصري.