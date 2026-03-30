إسرائيل تكتوي بنار الحرب.. زيادة أسعار البنزين إلى 2.5 دولار للتر الواحد

أفادت هيئة البث العبرية، بأن إسرائيل تعتزم رفع أسعار الوقود غدا عند منتصف ليل الأربعاء، إلى 8.05 شيكل لكل لتر واحد ما يعادل 2.5 دولار أمريكي لكل لتر واحد من البنزين بزيادة بمقدار 1.03 شيكل للتر.

وأوضحت هيئة البث، أن هذه الزيادة في السعر تأتي أساسًا بسبب ارتفاع أسعار البنزين في منطقة البحر الأبيض المتوسط بنحو 49%، نتيجة ارتفاع أسعار النفط عالميًا بسبب الحرب الجارية حاليا ضد إيران.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، قالت وسائل إعلام عبرية إن 10 صواريخ استهدفت حيفا وخليجها وسقطت على مجمع النفط.

وأفادت بوقوع أضرار في خزان البنزين في مصفاة البترول بحيفا.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه حدث انخفاض بأسهم شركة بازان المشغلة لمصافي بترول حيفا بنسبة 2.5%.