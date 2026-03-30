مجلس النواب يوافق على إتفاقية مع صندوق الإيفاد بقيمة 3 ملايين دولار

وافق مجلس النواب ، برئاسة المستشار هشام بدوي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٣١٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن قرار مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد) رقم ٢٣٥/ د-٤٧ بشأن التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق، ومساهمة جمهورية مصر العربية في التجديد الثالث عشر لموارد صندوق الإيفاد بقيمة 3 ملايين دولار.

واستعرض النائب السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، تفاصيل الاتفاقية، موضحا أن مساهمة مصر في صندوق الإيفاد تدعم خطط التنمية الزراعية المستدامة، من خلال تطوير البنية التحتية الزراعية، والاهتمام بتنمية المرأة الريفية والشباب بما يسهم في الحد من معدلات الفقر، فضلاً عن إتاحة فرص عمل جديدة للمواطنين.

وأوضح أن الاتفاق يستهدف تشجيع مساهمة القطاع الخاص على زيادة الاستثمار في المناطق الريفية لدعم سلاسل القيمة، بالإضافة إلى تعزيز التنوع البيولوجي والتمويل المناخي لصالح صغار المزارعين المنتجين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

وأضاف، بموجب الاتفاق فإن مصر تسهم في التجديد الثالث عشر بمبلغ 3 ملايين دولار يتم سداده على ثلاثة أقساط خلال 3 سنوات بهدف المحافظة على عضويتها في المجلس التنفيذي للإيفاد وضمان الحصول على قدر أكبر من المنح والقروض الميسرة.