وفد طلابي يزور مقر مجلس النواب بالعاصمة الجديدة .. صور

في إطار حرص مجلس النواب على نشر الثقافة البرلمانية بين الطلاب والشباب، استقبل المجلس -اليوم- وفداً طلابياً من مدرسة التراث الدولية بمدينة السادس من أكتوبر؛ حيث حضروا جانباً من الجلسة العامة من شرفات قاعة المجلس، للتعرف عن قرب على الدور المنوط بمجلس النواب وآلية المناقشات به.

كما تم تنظيم جولة تفقدية للوفد داخل أروقة المجلس للتعرّف على تاريخ الحياة النيابية في مصر، وآليات صياغة القوانين، وكيفية ممارسة العمل النيابي بشكل عملي، وذلك في إطار رفع مستوى وعي الشباب والطلاب بواقع العملية التشريعية والحياة السياسية في مصر.