الصحف الإسبانية تبرز مفاجأة لا روخا في مواجهة مصر

سلطت الصحف الإسبانية اليوم، الثلاثاء، الضوء على المباراة الودية المرتقبة بين منتخب إسبانيا ومنتخب مصر، معتبرة إياها آخر اختبار مهم للمنتخب قبل نهائيات كأس العالم 2026.

وذكرت التقارير أن المباراة تشكل فرصة لتعزيز جاهزية الفريق وإجراء تدويرات تكتيكية قبل إعلان القائمة النهائية.

صحيفة AS وصفت المباراة بأنها "كما لو كانوا في منزلهم"، مشيرة إلى حضور سبعة لاعبين من برشلونة ضمن تشكيلة المنتخب، مع تسليط الضوء على الحارس الشاب خوان جارسيا، الذي قد يشارك لأول مرة مع منتخب لاروخا في ملعبه وبين جماهيره.

أما صحيفة MARCA، فاعتبرت أن مواجهة مصر مناسبة للاحتفال، مشيرة إلى أن المباراة تعد الزيارة رقم 20 لمنتخب إسبانيا إلى برشلونة، وأن ظهور خوان جارسيا قد يكون المفاجأة الكبرى للقاء.

من جهتها، أبرزت Mundo Deportivo أن المباراة هي "الاختبار الأخير لـ لا روخا في كورنيلا"، مع تأكيدها على تدوير التشكيلة وإمكانية ظهور خوان جارسيا لأول مرة في الملعب، مؤكدين أن اللقاء يمثل الفرصة الأخيرة قبل الإعلان عن قائمة كأس العالم.

وأخيرًا، رأت صحيفة SPORT أن المباراة اختبار مونديالي مهم لإسبانيا، مشيرة إلى أنها آخر ودية قبل أن يعلن لويس دي لا فوينتي عن تشكيلة المونديال النهائية، مع التركيز على أهمية استثمار اللقاء في تجربة اللاعبين الشباب وإعداد الفريق بشكل كامل للبطولة.