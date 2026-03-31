أنشيلوتي يؤكد حضور دانيلو في تشكيلة البرازيل النهائية لكأس العالم 2026

أكد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، أن المدافع المخضرم دانيلو سيكون ضمن التشكيلة النهائية المكونة من 26 لاعبًا لخوض كأس العالم 2026 في أميركا الشمالية، مشيرًا إلى أن تشكيلته النهائية أصبحت شبه محددة.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي قبل المباراة الودية أمام كرواتيا في أورلاندو: «دانيلو لاعب أساسي، ليس فقط داخل الملعب بل أيضًا خارجه، أحب شخصيته وطريقة لعبه، ويمكنه التكيف مع جميع مراكز الدفاع.. لدي فكرة واضحة عن التشكيلة الأساسية للمباراة الأولى، والتشكيلة النهائية أصبحت محددة إلى حد كبير».

ويعد دانيلو، البالغ من العمر 34 عامًا، لاعبًا سابقًا لريال مدريد ومانشستر سيتي، ويشارك حاليًا مع فلامينغو البرازيلي، كما خاض 67 مباراة دولية مع المنتخب البرازيلي حتى الآن.

وأشار أنشيلوتي إلى أهمية الدفاع القوي، مؤكدًا أن الموهبة وحدها لن تكفي للفوز بكأس العالم للمرة السادسة، وأضاف: «نحتاج إلى الدفاع الجيد إلى جانب الموهبة، فهذا هو السبيل الوحيد لتحقيق النجاح».

وتقع البرازيل في المجموعة الثالثة بالبطولة إلى جانب المغرب وهايتي واسكتلندا، على أن يُعلن أنشيلوتي عن القائمة النهائية رسميًا بحلول 18 مايو المقبل.