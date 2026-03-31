إزالة 85 محل في سوق الجملة و١٥ كشك داخل الموقف العمومي بالإسماعيلية

قامت لجنة خدمات مدينة المستقبل بمحافظة الإسماعيلية برئاسة أحمد مدحت الصولي بحملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطرق في عدة مناطق منها سوق الجملة ومنطقة الموقف العمومي.

جاء ذلك عقب جولة اللواء نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، التفقدية لمدينة المستقبل التابعة لمركز ومدينة أبوصوير، ووفقًا لتوجيهاته بإزالة كافة الإشغالات والتعديات على حرم الطرق والأرصفة المخصصة للمارة.

وأسفرت تلك الحملة عن إزالة عدد ٨٥ محل تم إقامته بشكل عشوائي بالقرب من سور سوق الجملة، هذا إلى جانب إزالة عدد ١٥ كشك بدون ترخيص مقام داخل منطقة الموقف العمومي.

جدير بالذكر، أن محافظ الإسماعيلية كان قد وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء سوق للخضروات والفاكهة والأسماك بالمدينة، وتسكين أصحاب الفروشات العشوائية والباعة الجائلين "المتواجدين بالمدينة" مقابل إيجار شهري ميسر مع البدء بشكل عاجل وفوري في تطوير ورفع كفاءة الجزيرة الوسطى بكافة شوارع المستقبل، وتحويلها لحدائق عامة لخدمة مواطني المدينة، وتوفير كافة الموارد المادية والبشرية لرفع مستوى النظافة والإنارة العامة بمدينة المستقبل.