قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى يحذر من صفحات كاذبة منسوبة له : عارف مين اللي عملها
قرار عاجل من محافظ القاهرة بشأن حريق مصنع ملابس سراي القبة
نتنياهو : إسرائيل تحولت إلى قوة إقليمية وعالمية بفضل تحالفاتها الجديدة
موعد مباراة الزمالك القادمة في الكونفدرالية والقنوات الناقلة
3 وفيات.. محافظ القاهرة يوجه بسرعة تقديم الرعاية الصحية للمصابين بحريق سراي القبة
من الصحراء إلى العاصمة .. موجة أمطار رعدية تجتاح البلاد وتستمر حتى الخميس
تجاوز الـ 8200 جنيه .. مفاجاة في سعر الذهب عيار 24 الآن
تزوير الأرقام | محامي الخشن : أطالب بالتحقيق في تسريب بيانات موكلي
الأردن يعلن رفع أسعار البنزين والسولار
تحوط .. أحمد موسى : معظم دول العالم والعربية بدأت في رفع أسعار الوقود
حريق هائل في مصنع ملابس بـ سراي القبة .. وتحرك عاجل لمحافظ القاهرة
تشكيل المغرب لمواجهة باراجواي الودية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

العمل: تأهيل الشباب لسوق العمل الايطالي بالتعاون مع الجامعة البريطانية بالقاهرة

جانب من الاجتماع

التقى وزير العمل حسن رداد برئيس الجامعة البريطانية في مصر الاستاذ الدكتور محمد لطفي،وذلك في مكتبه بالعاصمة الجديدة ،بحضور ممثلي الإدارات المختصة بالمعلومات والتدريب المهني بالوزارة،حيث  استمع الوزير إلى مقترح قدمه رئيس الجامعة البريطانية بشأن تنفيذ مشروع مشترك يستهدف دعم وتأهيل الشباب المصري للعمل في السوق الإيطالي، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وجامعة عين شمس، والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي... ويهدف المشروع المقترح إلى تقديم برامج تدريبية وتأهيلية متخصصة للشباب، تركز على تنمية المهارات الفنية واللغوية، بما يواكب متطلبات سوق العمل الإيطالي، ويسهم في فتح آفاق جديدة أمام العمالة المصرية المؤهلة…

كما استمع الوزير إلى مستجدات إنشاء منصة إلكترونية متكاملة للتشغيل الداخلي والخارجي، تهدف إلى ربط الباحثين عن فرص العمل بمتطلبات سوق العمل داخل مصر وخارجها، وتيسير إجراءات التوظيف والتدريب...واستعرض اللقاء ملامح المنصة المقترحة وآليات تطويرها، بما يسهم في توفير قاعدة بيانات دقيقة للعمالة المصرية، وتعزيز كفاءة خدمات التشغيل والتأهيل المهني، بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل المتغيرة.

وأكد الوزير خلال اللقاء أهمية تعزيز الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية والجهات الدولية لدعم جهود الدولة في إعداد كوادر بشرية مدربة وقادرة على المنافسة في أسواق العمل الإقليمية والدولية، بما يحقق فرص عمل لائقة للشباب المصري ويعزز من خطط التنمية المستدامة.

وزير العمل وزارة العمل الجامعة البريطانية بالقاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بالصور

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد