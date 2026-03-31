تصفيات المونديال.. منتخب العراق يلتقي بوليفيا في لقاء الحسم

يواجه منتخب العراق في المباراة الفاصلة منتخب بوليفيا في تمام الساعة الخامسة صباح الأربعاء الموافق 1 أبريل 2026 بمدينة مونتيري المكسيكية في لقاء من مباراة واحدة يحسم المتأهل مباشرة إلى نهائيات كأس العالم.

الجهاز الفني بقيادة غراهام أرنولد واللاعبين أكدوا الجاهزية التامة والتركيز الكامل لتحقيق الفوز وإعادة العراق إلى أكبر المحافل الكروية بعد غياب طويل.

واقترب منتخب العراق لكرة القدم من العودة إلى نهائيات كأس العالم 2026 بعد مشوار مميز في التصفيات الأسيوية.

وتأهل العراق إلى الملحق العالمي بعد تخطية منتخب الإمارات بمجموع المباراتين 3–2 عقب التعادل 1–1 في أبوظبي والفوز 2–1 في البصرة ليضمن فرصة المنافسة على بطاقة المونديال.