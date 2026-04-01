أستون مارتن تستدعي عدد من طرازاتها لهذا السبب ؟

أعلنت شركة أستون مارتن عن أطلاق استدعاء لعدد محدود من أيقونتها الـ SUV الفاخرة سيارة أستون مارتن DBX، وتحديداً طرازي 707 و DBX S من موديلي عام 2025 و 2026.

أستون مارتن تستدعي عدد من طرازاتها

- سبب أطلاق أستون مارتن للاستدعاءات :

أطلاق الاستدعاءات من قبل شركة أستون مارتن جاء بسبب خلل في نظام مراقبة ضغط الإطارات (TPMS) ، وهذا قد يؤدي إلى عدم تنبيه السائق في حالات معينة.

أستون مارتن تستدعي عدد من طرازاتها

- خلل في تنبيه ضغط الإطارات :

المشكلة تكمن في أن ضوء التحذير قد لا يضيء في الوقت المناسب عند حدوث انخفاض تدريجي وبطيء في ضغط الهواء داخل الإطار، بينما يعمل النظام بشكل طبيعي وسليم في حالات الثقب المفاجئ أو الانخفاض السريع للضغط.

- العدد المتأثر بالاستدعاءات :

يشمل الاستدعاء عدد 1091 سيارة في السوق الأمريكي التي تم إنتاجها في الفترة ما بين مايو من عام 2024 وفبراير من عام 2026.

أستون مارتن تستدعي عدد من طرازاتها

- سبب الخلل في سيارات أستون مارتن :

حددت أستون مارتن المشكلة بوجود خطأ برمجي وفشل في إعادة ضبط النظام بشكل صحيح أثناء الإنتاج، وسيقوم الوكلاء بتحديث برمجيات السيارة مجاناً، وهي عملية بسيطة لن تستغرق أكثر من 12 دقيقة فقط، وسيتم إخطار أصحاب السيارات المتأثرة عبر البريد الرسمي .

- محرك أستون مارتن DBX707 :

تحصل سيارة مارتن DBX707 علي قوتها من محرك 8 سلندر سعة 4000 سي سي توين تيربو، وتنتج قوة 697 حصان، وعزم دوران 900 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتصل سرعتها القصوى إلي 310 كم/ساعة .

- سعر أستون مارتن DBX707 :

أستون مارتن تستدعي عدد من طرازاتها

الفئة الأولي من سيارة أستون مارتن DBX707 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر مليون و 36 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة أستون مارتن DBX707 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر مليون و 57 ألف ريال سعودي .