هوندا HR-V موديل 2027 تظهر بشكل جديد.. صور

كشفت شركة “موجن” المتخصصة في تعديل سيارات هوندا، عن تحديث مثير لمجموعة ملحقاتها الخاصة بطراز "هوندا ZR-V Cross Touring" في اليابان لموديل 2026.

يحمل هذا الخبر أهمية خاصة لملاك سيارة "هوندا HR-V" في السوق الأمريكي، حيث أدى التوافق التصميمي الأخير بين النسخة اليابانية والأمريكية إلى إمكانية تركيب حزمة "موجن" الرياضية بالكامل على الـ HR-V دون الحاجة لتعديلات معقدة.

توافق مثالي بعد طول انتظار

في السابق، كانت قطع "موجن" الانسيابية مصممة لتناسب الواجهة الأمامية الهجومية لنسخة ZR-V العالمية، مما جعلها غير متوافقة مع تصميم الشبكة الأمامية والمصد الخاص بـ HR-V الأمريكية.

ومع إطلاق فئة "Cross Touring" الجديدة في اليابان لموديل 2026، والتي تتبنى مظهرًا أكثر وعورة يتماشى تمامًا مع مواصفات النسخة الأمريكية، أصبح بإمكان الملاك أخيرًا اقتناء وتثبيت حزمة "موجن" الهوائية (Aero Parts) كقطع غيار أصلية يتم تركيبها بالبراغي مباشرة.

حزمة تعديلات التصميم الخارجي (Aero Kit)

تركز حزمة "موجن" الجديدة على منح السيارة مظهرًا رياضيًا شرسًا، وتشمل التعديلات التالية:

المصدات: تمديدات للمصد الأمامي والخلفي بلمسات تشبه الألومنيوم تتناسب مع فتحات التهوية.

الزوائد الجانبية: تنانير جانبية حادة تمنح السيارة مظهرًا أكثر انخفاضًا وثباتًا.

الأجنحة: جناح سقف ديناميكي وجناح إضافي صغير على باب الصندوق الخلفي.

اللمسات الإضافية: أغطية مرايا رياضية، واقيات نوافذ، وملصقات "موجن" باللون الأسود غير اللامع.

ترقيات الأداء والشاسيه

لم تكتفِ "موجن" بالشكل الخارجي، بل قدمت تحسينات تقنية لرفع مستوى تجربة القيادة:

نظام التعليق: توفير ممتصات صدمات متطورة تم تطويرها بالتعاون مع ياماها لتحسين التوجيه وامتصاص الاهتزازات.

نظام العادم: نظام عادم رياضي مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ بأربعة مخارج (Quad tailpipes) يمنح السيارة صوتاً أكثر قوة دون التأثير على استهلاك الوقود.

العجلات: خيارات جديدة من الجنوط الرياضية مقاس 19 بوصة بتصاميم مميزة تعزز الهوية الرياضية للسيارة.

ثبات منظومة الدفع والمقصورة الداخلية

من الناحية الميكانيكية، تظل منظومة الدفع الهجينة في الـ ZR-V (أو محرك الـ 2.0 لتر في الـ HR-V الأمريكية) دون تغيير في القوة الحصانية، حيث تركز "موجن" على الأسلوب والتحكم بدلاً من زيادة القوة.

أما من الداخل، فتقتصر التعديلات على لمسات راقية مثل دواسات أرضية تحمل شعار "موجن"، وعتبات أبواب مضيئة، مما يضفي طابعًا خاصًا على مقصورة القيادة دون المساس بمساحات التخزين الواسعة التي تشتهر بها السيارة.