المؤبد للمتهم بإنهاء حياة صاحب مصنع في المحلة

أصدر رئيس الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات المحلة بمحافظة الغربية اليوم، حكما قضائيا بالسجن المؤبد على المتهم، بإنهاء حياة الشاب أحمد الشرقاوي، صاحب مصنع، وذلك أثناء دفاع المجني عليه عن إحدى العاملات بالمصنع بقرية محلة حسن التابعة لمركز المحلة الكبرى.

حكم بالسجن المؤبد



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزة الامنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بمقتل صاحب مصنع بطلق ناري على يد أحد العاملين لديه.

تحرك أمني

كما انتقلت قوة من مباحث مركز المحلة الكبرى إلى موقع الحادث، وتمكنت من ضبط المتهم وبحوزته السلاح الناري المستخدم في ارتكاب الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

سقوط المتهم

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.