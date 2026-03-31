نحر ماشية عشار | وقف جزار عن ممارسة المهنة بالغربية .. صور

أجرى أطباء مجزر شبشير الحصة التابع لإدارة طنطا البيطرية اليوم الكشف ظاهريا علي بقرة وجدت عشار 4 شهور وبالتالي تم رفض ذ.. بحها لمخالفتها للقرار الوزاري 517 لسنه 1986 الا ان صاحب البقرة قام بنحرها بينما كانت تزن 150 كيلو جرام.

تفاصيل الواقعة



وجاء ذلك في واحده من تصديات الطب البيطري بمحافظة الغربيه وحفاظا علي الصحه العامة للمواطنين.

قرار عاجل من بيطري الغربية

في المقابل أصدرت الدكتورة نعمه عارف مصطفي وكيل الوزارة - مدير المديرية بتكليف لجنة من أطباء المجازر بالمديرية تنسيقا مع الجهات المعنية من مديرية التموين ومباحث التموين لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة للعرض علي النيابة المختصة

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وإصدار قرار بإيقاف الجزار من دخول المجزر.