طابا تتزين لاستقبال العيد القومي لجنوب سيناء في ذكراه الـ37

كثّفت مدينة طابا استعداداتها لاستقبال الذكرى السابعة والثلاثين للعيد القومي لمحافظة جنوب سيناء، تنفيذاً لتوجيهات اللواء إسماعيل كمال، المحافظ، الذي شدد على سرعة الانتهاء من جميع أعمال رفع الكفاءة والتجميل وفق الجداول الزمنية المحددة، مع ضرورة تعزيز التنسيق الميداني بين مختلف الجهات؛ لضمان انسيابية الحركة المرورية وتيسيرها أمام المواطنين والزوار خلال فترة الاحتفالات.



وشرعت الأجهزة التنفيذية في تنفيذ أعمال دهان ورفع كفاءة أعمدة الإنارة بالشوارع الرئيسية، بما يسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، إلى جانب رفع علم مصر وعلم محافظة جنوب سيناء في مختلف المحاور والميادين الحيوية.



كما تضمنت الاستعدادات تجهيز “النصب التذكاري” بساحة العلم، وتطوير المنطقة المحيطة به؛ تمهيداً لاستقبال المراسم الرسمية لرفع العلم المصري، بحضور القيادات التنفيذية والأمنية.



واختتم المحافظ توجيهاته بالتأكيد على ضرورة ظهور مدينة طابا بالمظهر الذي يليق بمكانتها التاريخية، قائلاً: «وجّهنا جميع الجهات التنفيذية بتكثيف حملات النظافة والتجميل؛ لضمان خروج بصورة منظمة تعكس قيمة هذه المناسبة الوطنية».