روشتة برلمانية لتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات

ثمنت النائبة بثينة أبو زيد عضو مجلس النواب، تصريحات وزير الصناعة بشأن طرحه لخطة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات، مؤكدة أنها خطوة لفتح أسواق جديدة، بما يساهم في رفع تنافسية الاقتصاد الوطني.

وطالبت" أبو زيد" في تصريح خاص لـ “ صدى البلد” ، بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لزيادة قدراتها التصديرية، وتسهيل الإجراءات الجمركية، وتقديم حوافز ضريبية للصناعات التي تحقق صادرات عالية القيمة.

وشددت عضو النواب على ضرورة تدريب العمالة وتأهيلها على تقنيات الإنتاج الحديثة ومتطلبات التصدير، بالإضافة إلى تشجيع التحول نحو الصناعة الخضراء والصديقة للبيئة لتلبية المعايير العالمية .