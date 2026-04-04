خطوات عملية لتوفير الوقود والمياه: الحملة الجديدة لدعم الفلاح المصري

وجه علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بإطلاق حملة إرشادية موسعة تستهدف ترشيد استهلاك الطاقة في أنشطة القطاع الزراعي، وذلك بهدف تقليل تكاليف الإنتاج وتخفيف العبء عن كاهل المزارعين، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم القطاع الزراعي ومواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

وكلف فاروق، قطاع الخدمات الزراعية، والإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، وكافة الجهات المعنية، والبحثية، بضرورة أن تعتمد الحملة على استراتيجية متكاملة تشمل النزول المباشر إلى الحقول لإنشاء نماذج إرشادية واقعية، وتنظيم ندوات توعوية وقوافل زراعية تجوب المحافظات، بالتوازي مع التوعية الإلكترونية والإعلامية المكثفة، من خلال الجهاز الاعلامي للوزارة، وحملة "معاك في الغيط" (حملة وزارة الزراعة للتوعية والارشاد الزراعي والإنتاج الحيواني) عبر منصات التواصل الاجتماعي لضمان وصول الرسائل الإرشادية لأكبر عدد من المستفيدين.

وأكد وزير الزراعة على ضرورة أن تعمل الحملة على تشجيع المزارعين على تبني ممارسات زراعية حديثة تساهم بشكل مباشر في توفير الوقود والطاقة، وتقديم الدعم الفني للمزارعين للتحول نحو استخدام الطاقة الشمسية كبديل مستدام وموفر للوقود التقليدي، إضافة الى التوسع في استخدام طرق الري الحديثة، وتقنيات التسوية بالليزر، والزراعة على المصاطب، باعتبارها ممارسات تساهم في تقليل ساعات تشغيل الطلمبات وتوفير المياه والوقود معاً.

وشدد الوزير على ضرورة أن تعمل الحملة على تشجيع استخدام الأسمدة والمبيدات الحيوية والطبيعية من إنتاج الوزارة والقطاع الخاص، كبديل للمدخلات الكيماوية كثيفة الاستهلاك للطاقة في تصنيعها، بما يضمن حماية صحة الإنسان والتربة ورفع جودة المحاصيل المخصصة للتصدير.

ووجه بالشراكة والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص، لتوحيد الجهود في تقديم الحلول التكنولوجية والبدائل الموفرة للطاقة، بما يضمن استدامة العملية الزراعية وتحسين دخل المزارع المصري في ظل التطورات العالمية والمحلية.



وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بضرورة تبني حلول مبتكرة لخفض تكاليف الإنتاج الزراعي، وتعزيز الأمن الغذائي من خلال ممارسات زراعية ذكية ومستدامة.