شعبة الدواجن: تراجع الأسعار 30%.. والكيلو بـ 73 جنيها في المزرعة| فيديو
مقتل رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني
تحمل الغاز المسال.. ناقلات يابانية تعبر مضيق هرمز
أول خطة لوقف إطلاق النار بين إيران ضد إسرائيل وأمريكا.. وهذه شروطها
مسئول إيراني: واشنطن ليست مستعدة لوقف دائم لإطلاق النار
هل نشهد تقلبات جوية من جديد أم سيسود الاستقرار على حالة الطقس؟.. تفاصيل
جيش الاحتلال: استمرار البحث عن 4 مفقودين جراء سقوط صاروخ إيراني على حيفا
الطماطم هتنزل لـ 5 جنيهات.. مفاجأة بشأن أسعار الخضروات بالأسواق اليوم
بتكلفة 26 مليون جنيه .. بدء التشغيل التجريبي لمجزر فاقوس بالشرقية
أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 6 أبريل 2026.. عيار 21 وصل كام؟
مقترح الاتفاق النهائي يتضمن تخلي إيران عن الأسلحة النووية
الفراخ البيضاء بـ 77 جنيها في المزرعة.. تعرف على سعر الدواجن والبيض اليوم 6 أبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خطوات عملية لتوفير الوقود والمياه: الحملة الجديدة لدعم الفلاح المصري

وزير الزراعة
وزير الزراعة
شيماء مجدي

وجه علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،  بإطلاق حملة إرشادية موسعة تستهدف ترشيد استهلاك الطاقة في أنشطة القطاع الزراعي، وذلك بهدف تقليل تكاليف الإنتاج وتخفيف العبء  عن كاهل المزارعين، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم القطاع الزراعي ومواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

وكلف فاروق، قطاع الخدمات الزراعية، والإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، وكافة الجهات المعنية، والبحثية، بضرورة أن تعتمد الحملة على استراتيجية متكاملة تشمل النزول المباشر إلى الحقول لإنشاء نماذج إرشادية واقعية، وتنظيم ندوات توعوية وقوافل زراعية تجوب المحافظات، بالتوازي مع التوعية الإلكترونية والإعلامية المكثفة، من خلال الجهاز الاعلامي للوزارة، وحملة "معاك في الغيط" (حملة وزارة الزراعة للتوعية والارشاد الزراعي والإنتاج الحيواني) عبر منصات التواصل الاجتماعي لضمان وصول الرسائل الإرشادية لأكبر عدد من المستفيدين.

وأكد وزير الزراعة على ضرورة أن تعمل الحملة على تشجيع المزارعين على تبني ممارسات زراعية حديثة تساهم بشكل مباشر في توفير الوقود والطاقة، وتقديم الدعم الفني للمزارعين للتحول نحو استخدام الطاقة الشمسية كبديل مستدام وموفر للوقود التقليدي، إضافة الى التوسع في استخدام طرق الري الحديثة، وتقنيات التسوية بالليزر، والزراعة على المصاطب، باعتبارها ممارسات تساهم في تقليل ساعات تشغيل الطلمبات وتوفير المياه والوقود معاً.

وشدد الوزير على ضرورة أن تعمل الحملة على تشجيع استخدام الأسمدة والمبيدات الحيوية والطبيعية من إنتاج الوزارة والقطاع الخاص، كبديل للمدخلات الكيماوية كثيفة الاستهلاك للطاقة في تصنيعها، بما يضمن حماية صحة الإنسان والتربة ورفع جودة المحاصيل المخصصة للتصدير.

ووجه  بالشراكة والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص، لتوحيد الجهود في تقديم الحلول التكنولوجية والبدائل الموفرة للطاقة، بما يضمن استدامة العملية الزراعية وتحسين دخل المزارع المصري في ظل التطورات العالمية والمحلية.


وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بضرورة تبني حلول مبتكرة لخفض تكاليف الإنتاج الزراعي، وتعزيز الأمن الغذائي من خلال ممارسات زراعية ذكية ومستدامة.

زيادة المرتبات والمعاشات

الحكومة تعلن صرف زيادة المرتبات والمعاشات رسميًا بدءًا من هذا الموعد.. هتقبض كام؟

الزواج

هل يجوز زواج المطلقة سرًا بدون ولي؟.. أمين الفتوى يجيب

سعر الذهب في مصر

انخفاض جديد.. أسعار الذهب في مصر ختام اليوم

محمد وايمان

الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن

انقطاع الكهرباء

انفجار مدوي.. انقطاع الكهرباء والمياه عن القاهرة الجديدة والشروق والعبور

الأرصاد

لا تخففوا الملابس.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة طقس منتصف الأسبوع

اكرم توفيق

رد غير متوقع من الشمال القطري بشأن عودة أكرم توفيق إلى الأهلي

حجز شقق الاسكان الاجتماعي2026

فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026 خلال أيام.. وهذه هي الشروط

بيلوسي: لا يمكن لترامب سحب الولايات المتحدة من الناتو دون موافقة الكونجرس

مقتل شخصين في ضربة صاروخية على حيفا واستمرار البحث عن مفقودين

عدوان أمريكي إسرائيلي

الحشد الشعبي بالعراق: عدوان صهيوني أمريكي استهدف موقعين تابعين لنا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

مي كساب

كل سنة وأنت طيب يا أبو العيال.. مي كساب تحتفل بعيد ميلاد زوجها

الذكاء الاصطناعي

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

المزيد