قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يوجه باستمرار جهود خفض التضخم وتدعيم احتياطات النقد الأجنبي
بيانات تظهر خروج سفينتين هنديتين أخرييتن محملتين بالغاز المسال من الخليج
أوهمه بوظيفة بقاعة أفراح.. إحالة أوراق عامل للمفتي استدرج شابا وتعدى عليه بأسيوط
الهلال الأحمر يُطلق قافلة «زاد العزة» الـ 171 بحمولة 4,910 أطنان لـ غزة
أخطاء بسيطة في التعامل مع عداد الكهرباء تُعرضك لمحضر سرقة وغرامة
الشيوخ يستكمل مناقشة مشروع قانون لحماية المنافسة ومنع الاحتكار
الرئيس السيسي: ضرورة مواصلة العمل لتدبير الاحتياجات الدولارية لتوفير مستلزمات الإنتاج
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو استهدف 3 مطارات ومنشآت عسكرية في طهران
الزراعة: نستهدف 10 ملايين رأس ماشية عالية الإنتاجية بحلول 2029
معلومات الوزراء: تصاعد المخاطر الجيوسياسية أعاد تشكيل التوقعات الاقتصادية العالمية
تصعيد خطير.. وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن قصف صناعات الصلب والبتروكيماويات في إيران
خطوات استخراج شهادة الجيش بالموبايل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

انطلاق فعاليات مهرجان الإبداع المسرحي الرابع عشر بجامعة أسيوط

إيهاب عمر

تواصل إدارة الفنون بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة أسيوط، اليوم الأحد، فعاليات مهرجان الإبداع المسرحي الرابع عشر، والذي انطلقت أولى عروضه أمس على مسرح مركز النيل للتنوير والإشعاع الثقافي، وسط حضور طلابي لافت وتفاعل كبير مع العروض المقدمة.

ويُقام المهرجان خلال الفترة من 4 حتى 9 أبريل 2026، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، وبإشراف الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، في إطار اهتمام الجامعة المتواصل بدعم الأنشطة الطلابية، واكتشاف ورعاية المواهب الفنية، وتعزيز دور الفنون في بناء وعي الطلاب وتنمية قدراتهم الإبداعية.

وأكد الدكتور المنشاوي أن الجامعة تحرص على دعم الأنشطة الثقافية والفنية، باعتبارها ركيزة أساسية في بناء شخصية الطالب الجامعي المتكاملة، مشيرًا إلى أن مهرجان الإبداع المسرحي يمثل منصة مهمة لاكتشاف الطاقات الشابة، وتنمية روح الابتكار والعمل الجماعي، إلى جانب ترسيخ القيم الإنسانية والوطنية من خلال الفن الهادف.

وأضاف رئيس الجامعة أن الجامعة تحرص على تهيئة بيئة محفزة للإبداع، وتشجيع الطلاب على التعبير عن أفكارهم ومواهبهم عبر مختلف الأنشطة، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على الإسهام بفاعلية في خدمة المجتمع، مؤكدًا أن المسرح الجامعي يُعد من أبرز أدوات التنوير وبناء الوعي.

وأشار الدكتور أحمد عبد المولى إلى دعم الجامعة الكامل للطلاب الموهوبين، مشيدًا بتميز أبناء جامعة أسيوط وقدرتهم على الإبداع والتعبير الواعي في مختلف المجالات، بما يعكس مكانة الجامعة كبيئة حاضنة للموهبة والإبداع.

ويشهد المهرجان مشاركة أكثر من 420 طالبًا وطالبة من مختلف كليات الجامعة، من الموهوبين في مجالات الفنون المسرحية، والتي تشمل: التمثيل، والديكور، والشعر، والموسيقى، والأزياء، والمكياج، والإخراج، في لوحة فنية تعكس تنوع المواهب وثراء التجربة الطلابية داخل الجامعة.

ويأتي المهرجان بإشراف من الدكتورة مديحة درويش، المشرف العام على الأنشطة الطلابية، والدكتور هيثم إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، وتنفيذ محمد جمعة، مدير إدارة الفنون، و رشا جلال، رئيس قسم الموسيقى والكورال، وبمشاركة الأخصائيين بالإدارة.

وكانت فعاليات اليوم الأول، السبت 4 أبريل، قد شهدت تقديم العرض المسرحي الأول لكلية علوم الرياضة بعنوان «عزف على أوتار صامتة»، إلى جانب العرض المسرحي الثاني لمركز رعاية الطلاب لذوي الهمم بعنوان «خالتي صافية والدير»، واللذين نالا إشادة واسعة من لجنة التحكيم والجمهور لما قدماه من مستوى فني متميز ورسائل إنسانية مؤثرة.

وتضم لجنة تحكيم العروض المسرحية نخبة من المتخصصين، وهم: الأستاذ الدكتور وجدي رفعت، عميد كلية التربية النوعية الأسبق، والأستاذ الدكتور محمد بداري، عميد كلية الفنون الجميلة الأسبق، و محمد جمعة، المخرج المسرحي ومدير إدارة الفنون، و خالد أبو ضيف، المخرج المسرحي.

ومن المقرر أن تستكمل فعاليات المهرجان خلال الأيام المقبلة بعروض مسرحية متنوعة تقدمها كليات الجامعة، بما يعكس حيوية الحركة الفنية الطلابية، ويؤكد الدور الريادي لجامعة أسيوط في دعم الإبداع وصقل المواهب الشابة.

أسيوط جامعة أسيوط مهرجان الإبداع المسرحي مسرح مركز النيل الأنشطة الطلابية رعاية المواهب الفنية الإبداع المسرحي

