محافظ أسيوط يتابع تطوير سوق الحمراء التجاري الحضاري ويوجه بزيادة الباكيات

أجرى اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، جولة ميدانية موسعة لتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة السوق التجاري الحضاري بشارع التحكم المركزي بمنطقة الحمراء بحي شرق مدينة أسيوط، وذلك في إطار خطة المحافظة الشاملة لإعادة تنظيم الأسواق والتعامل مع ظاهرة الباعة الجائلين، بما يسهم في استعادة الشكل الحضاري للشوارع الحيوية وتحقيق الانضباط المروري وتسهيل حركة المواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، وأبوالعيون إبراهيم رئيس حي شرق، ويسري سند مدير إدارة المواقف، حيث استمع إلى شرح حول معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز، واطمأن على سير العمل وفق الجدول الزمني المحدد. وشملت أعمال التطوير تحسين البنية التحتية للسوق، وتسوية ورفع كفاءة الأرضيات، وترميم الحوائط وإعادة دهانها، إلى جانب تطوير الباكيات القائمة بما يضمن استدامتها، فضلاً عن توجيهاته برفع كفاءة دورات المياه وتوفير خدمات أساسية تضمن بيئة صحية وآمنة للباعة والمترددين على السوق.

وخلال الجولة، شدد محافظ أسيوط على أهمية التوسع في إنشاء باكيات جديدة بتصميمات حضارية ومنظمة، تستوعب كافة الباعة الجائلين الذين سيتم نقلهم من الشوارع، ويشجعهم على الالتزام بالعمل داخل السوق بدلاً من التواجد العشوائي في المناطق المزدحمة.

وأكد اللواء محمد علوان أن تطوير الأسواق يأتي ضمن رؤية متكاملة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم صغار التجار والباعة الجائلين من خلال توفير أماكن مجهزة تليق بهم، مشيراً إلى أن هذه الجهود تسهم في خلق بيئة حضارية منظمة تعكس الوجه اللائق للمحافظة. وأضاف أن المحافظة مستمرة في تنفيذ المزيد من مشروعات التطوير بكافة الأحياء والمراكز، بما يحقق التنمية المستدامة ويعود بالنفع المباشر على المواطنين.